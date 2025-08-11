La Comunidad ve en los datos de creación de empresas un "éxito" de sus políticas "en materia de impuestos bajos"

La Comunidad de Madrid ha definido este lunes los datos de creación de empresas como un "éxito" de sus políticas "en materia de impuestos bajos, eliminación de trabas administrativas y certidumbre jurídica", ha expresado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un crecimiento del 18,2% con respecto al año pasado en la creación de empresas, y sitúan a Madrid más de tres puntos por encima de la media nacional.

Por detrás, se sitúan Cataluña (1.950) y Andalucía (1.835). De esta manera, casi una de cada cuatro nuevas compañías fundadas en el país (el 23,5%) ha iniciado su actividad en la región.

La Comunidad de Madrid también encabeza el acumulado del año, siendo así que entre enero y junio se han constituido 14.722 entidades, el 22,3% del total, seguida también por Cataluña (12.788) y Andalucía (11.133). Comparando estas cifras con el mismo periodo de 2024, el crecimiento ha sido de un 4,4%.

Por otra parte, la capitalización en el primer semestre de 2025 asciende a 486 millones de euros, el 16,5% de toda España, periodo en el que se han creado cada día 81 negocios en la Comunidad de Madrid, con un capital suscrito de 33.000 euros de media.

