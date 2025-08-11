La Comunidad ve en los datos de creación de empresas un "éxito" de sus políticas "en materia de impuestos bajos"

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha definido este lunes los datos de creación de empresas como un "éxito" de sus políticas "en materia de impuestos bajos, eliminación de trabas administrativas y certidumbre jurídica", ha expresado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un crecimiento del 18,2% con respecto al año pasado en la creación de empresas, y sitúan a Madrid más de tres puntos por encima de la media nacional.

Por detrás, se sitúan Cataluña (1.950) y Andalucía (1.835). De esta manera, casi una de cada cuatro nuevas compañías fundadas en el país (el 23,5%) ha iniciado su actividad en la región.

La Comunidad de Madrid también encabeza el acumulado del año, siendo así que entre enero y junio se han constituido 14.722 entidades, el 22,3% del total, seguida también por Cataluña (12.788) y Andalucía (11.133). Comparando estas cifras con el mismo periodo de 2024, el crecimiento ha sido de un 4,4%.

Por otra parte, la capitalización en el primer semestre de 2025 asciende a 486 millones de euros, el 16,5% de toda España, periodo en el que se han creado cada día 81 negocios en la Comunidad de Madrid, con un capital suscrito de 33.000 euros de media.