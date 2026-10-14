Comunidad ve "huelga política" de médicos y acusa a convocantes de asumir consignas de izquierda para "incendiar calles"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este miércoles una huelga autonómica de médicos y facultativos convocada de octubre a diciembre que ve "política" y ha subrayado que los sindicatos se han sumado a las consignas de la izquierda y ultraizquierda para "incendiar las calles" para hacer campaña.

En declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha censurado que el Comité de Huelga madrileño --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- convoque bloques de 72 horas de paros de octubre a diciembre cuando a nivel estatal se han desconvocado los paros por la convocatoria electoral del 29 de noviembre. "Qué casualidad", ha ironizado.

En este sentido, ha apuntado que se trata de una huelga "política" y relacionada con el "otoño caliente" que se ha anunciado desde la izquierda y "esa consigna de la izquierda y de la ultrizquierda de que no habrá paz en las calles".

"No habrá paz en las calles de Madrid. Esa fue la consigna y eso es lo que estamos viendo, no solo con esta huelga educativa completamente política, sino también con la huelga de sanidad que también es absolutamente política", ha dicho sobre las palabras que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pronunició recientemente en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

En esta línea, ha reiterado que los sindicatos convocantes se han sumado a las consignas de la izquierda y de la ultraizquierda "para hacer campaña electoral" ante las elecciones generales del 29 de noviembre y las "inminentes elecciones autonómicas en el próximo mes de mayo".

"Esa es la realidad, no hay otra, porque en Madrid seguimos trabajando" por el colectivo de médicos y facultativos, ha remarcado el portavoz, que ha insistido en que la Comunidad ha sido "precisamente" la Administración que "ha apoyado el Estatuto Médico" y que no ha dejado "de trabajar" para llevar las mejoras retributivas a los más de 90.000 trabajadores de la sanidad pública. Así, ha citado las mejoras en las guardias, en las noches y en los festivos y la creación de "más de 3.700 plazas" o la consolidación del empleo de 34.000 profesionales.

"La Comunidad de Madrid es la que está trabajando con los representantes de los trabajadores para mejoras retributivas, para que haya más plazas también en el sistema público sanitario y hemos hecho nuestra reivindicación del Estatuto Médico", ha reiterado.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que la Comunidad de Madrid destina más de 100 millones a mejoras retributivas y profesionales de la sanidad pública y situará a sus médicos como los que más cobren en España por hora de guardia trabajada y han recordado que desde 2023 se han creado más de 3.600 nuevas plazas y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo en el Sermas más de 34.000 profesionales.

Igualmente, han resaltado que región es pionera en la convocatoria de concursos extraordinarios de méritos, convocado OPES bienales y ha mejorado la conciliación, reforzando las condiciones laborales, además de destinar 70 millones de euros a aumentar las retribuciones de las guardias, noches y festivos en 2026 y 2027.

"Hemos realizado un nuevo incremento de la retribución que cobran los médicos y las enfermeras por las guardias, noches y festivos a partir de 2028, destinando para ello 38 millones de euros al año. Esta medida va a convertir a los médicos de Madrid en los que más cobren en España por cada hora de guardia trabajada", han explicado desde el departamento que dirige Fátima Matute.

Igualmente, han resaltado que a partir del próximo año los profesionales del Sermas verán incrementadas sus retribuciones por las prolongaciones de jornada que lleven a cabo, destinándose para ello casi 5 millones de euros al año. "Hablamos por ejemplo de los médicos del SUMMA112, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, o los técnicos de emergencia sanitarias entre otras categorías", han indicado.

Además, desde el pasado mes de febrero llevan trabajando para que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias "a través de una transición planificada y viable que lo haga posible" y se ha a reforzar el Summa 112 con casi 8 millones de euros de incremento retributivo en 2027.

"Escuchamos a los profesionales, al contrario que la ministra de Sanidad, Mónica García, y por tanto apoya la creación de un Estatuto Médico propio", han señalado las mismas fuentes, que apunta que se va a crear una "Mesa de Médicos de Madrid" como espacio estable de diálogo y un "Comité de Cuidados de la Comunidad de Madrid" como órgano consultivo y asesor. A todo ello se suma, han resaltado, la puesta en marcha un Programa pionero de Bienestar Emocional y Salud Mental para los profesionales sanitarios del Sermas.