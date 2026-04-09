La Comunidad ve insuficiente la ampliación del Parque de Guadarrama, que crecerá la mitad de lo solicitado al Gobierno

Archivo - Entorno de la Laguna Grande de Peñalara, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha dado la bienvenida a la decisión del Gobierno central de ampliar la extensión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, aunque la considera insuficiente porque no cumple con todas las demandas del Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso solicitó hace ya más de dos años la extensión del parque en más de 3.000 hectáreas. Ahora, el último Consejo de Ministros ha aprobado ampliarlo a algo más de 1.600 hectáreas, la mitad de lo demandado por la Comunidad de Madrid.

En este contexto, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha señalado que "la ampliación es una buena noticia" aunque "evidentemente" el Gobierno regional no puede estar "del todo satisfecho" porque el Gobierno "no ha tenido en consideración" otros territorios de la sierra.

En declaraciones a la prensa en el marco de la presentación del encuentro de pastizales y pastores promovido por la ONU, Novillo ha aludido a la "contradicción" del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que quiere "mantener una actividad económica de explotación de madera y no lo incorpora al parque" mientras, por otro lado, "cierra las pistas de esquí compatibles perfectamente con el medio ambiente" en Navacerrada.

"En otra tanda que hagamos ese impulso, y con otro Gobierno, seguramente que podemos volver a intentar crecer aún más esta joya que tenemos en Madrid que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama", ha remachado Novillo.