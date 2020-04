La Comunidad ve inviable aislar a asintomáticos en infraestructuras: "Podemos hablar de cientos de miles"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha considerado inviable la propuesta del Ejecutivo central de aislar a asintomáticos con coronavirus en infraestructuras, con el fin de que se puedan evitar contagios.

"Podemos hablar de cientos de miles de personas que habría, según el Gobierno, que aislar", ha indicado el dirigente autonómico en una videoconferencia con periodistas, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Aguado ha sostenido que trabajan en el listado de infraestructuras que les han requerido, que estará listo "en dos o tres días", pero ha remarcado que la considera una medida "un tanto apresurada".

"A día de hoy no sabemos qué personas están contagiadas en toda la Comunidad y mucho menos qué personas están contagiadas y no presentan síntomas", ha remarcado. En este sentido, ha indicado que podría suceder que el número de personas con coronavirus fuese "mucho mayor que la capacidad de cualquier infraestructura".

El vicepresidente ha hecho hincapié en que "España no es China" y en que no ve la forma "de articular mecanismos para aislar a personas asintomáticas". Además, ha recordado que las cifras actuales de contagiados y fallecidos "son engañosas" dado que no computan todos sino solo les que han dado positivo.