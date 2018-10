La Comunidad ve “razonable” el retraso de Madrid Central y espera que se abra un proceso participativo

Publicado 24/10/2018 13:54:28 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha tildado de "razonable" que el Ayuntamiento de Madrid haya retrasado la entrada en vigor de Madrid Central, hasta el 30 de noviembre, y espera que ahora se abra un proceso participativo de diálogo.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la entrega de los I Premios CEIM a las empresas, el también consejero de Presidencia ha incidido en que la decisión era "previsible" porque existía "un absoluto clima de confusión, incertidumbre y preocupación" en todos los sectores.

Rollán espera que, a partir de ahora, el Consistorio "no tenga prisas" y que se pueda llevar a cabo una hoja de ruta "coordinada" con los actores, "que no se haga de espaldas a al interés general y que no provoque caos".

El vicepresidente ha recordado que desde el Ejecutivo autonómico están planteando que el Consistorio ponga sobre la mesa, en la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) que se celebra el viernes, las garantías de que Madrid Central no producirá "un colapso en la ciudad y en los alrededores". Y es que, para Rollán, el proyecto ha nacido "de espaldas a la opinión pública y a la ciudadanía".