La Comunidad ve "responsable" que Pozuelo cese el CREADE y critica a Sánchez por "trasladar" la crisis migratoria a CCAA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha señalado que ve "responsable" la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de declarar el "cese definitivo" de la actividad del centro de refugiados CREADE y ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "trasladar" la crisis migratoria a las comunidades autónomas.

En el comunicado remitido por el Consistorio se aclara que el plazo de cuatro meses que se ha dado al Ministerio es "el doble del que el propio ministerio reconoce como promedio de estancia". Además, indica que el CREADE "no podrá acoger nuevos residentes en ese plazo y su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato".

"Es una decisión responsable y también sensible a la situación, puesto que ha otorgado cuatro meses para poder reubicar a las personas que se encuentran en este centro", ha defendido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en declaraciones a Europa Press tras presentar la cuarta edición de Radar Joven en el Café La Palma.

Davíla ha recordado que este centro estaba dirigido para 90 personas y ha defendido que "no se puede tener de una forma digna" a más de 500 personas. Ha censurado al Ejecutivo central porque este espacio no contaba con "ningún tipo de licencia" y no ha planteado ninguna iniciativa.

"Es la actuación del Gobierno de España, nunca tiene un plan, nunca tiene respuestas. Sánchez genera el problema con esta crisis migratoria que estamos viviendo y lo traslada directamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que lo gestionemos en solitario", ha lamentado.