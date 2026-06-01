La Comunidad volverá a licitar las obras del CEIP Yvonne Blake en Fuenlabrada tras el abandono de la empresa

Archivo - Las obras se encuentran paralizadas desde hace más de un mes debido a presuntos problemas de "liquidez o solvencia" de la empresa adjudicataria. - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado "de manera inmediata" los trámites para resolver el contrato con la empresa adjudicataria por abandono de la obra en el CEIP Yvonne Blake de Fuenlabrada y volverá a licitarla por el procedimiento "más rápido posible".

Así lo trasladado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press después de que padres y alumnos se hayan encerrado durante tres días en el centro ante la "falta de espacios en el colegio y la paralización de obras de la tercera fase".

Las obras de la última fase del colegio debían completar el centro con gimnasio, laboratorio, biblioteca, polideportivo y nuevas aulas, pero llevan paralizadas desde febrero, después de que la empresa adjudicataria haya declarado suspensión de pagos y abandonado la obra.

La consecuencia de todo ello es que los alumnos "han sufrido condiciones inaceptables", según el AMPA, con "hacinamiento y los ocho años transcurridos entre los ruidos y el riesgo de las obras". "No hay gimnasio, polideportivo, laboratorio ni biblioteca, y no hay perspectiva de que las instalaciones estén listas para el curso 2026/27", ha afirmado.

Desde la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo han recalcado que se harán "los ajustes necesarios" para garantizar la escolarización de todos los alumnos del centro, que comenzarán el curso 2026/27 con "normalidad".