La concejala de Chamartín defiende Madrid Nuevo Norte como "el mayor plan de regeneración urbana de Europa"

La concejala presidenta del madrileño distrito de Chamartín, Sonia Cea (PP), ha defendido el proyecto de Madrid Nuevo Norte como "el mayor plan de regeneración urbana de Europa", que se convertirá en un nuevo distrito cuya parte financiera se posará en Chamartín.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid, ha destacado que este proyecto urbanístico, de cinco kilómetros de magnitud, va a cambiar toda la ciudad, significando "un punto importante para España y un punto muy atractivo para el sur del Europa". En él esta prevista que se construya la torre más alta de Europa y miles de viviendas, el 40 por ciento de ellas con algún tipo de protección.

Sonia Cea, que tras la entrevista participó en la habitual tertulia de concejales del programa, también alabó el proyecto de nueva estación de transportes de Chamartín presentado esta semana por Adif, "que contará con unas bóvedas espectaculares en las que se gana mucho espacio para el peatón".

La presidenta del distrito de Chamartín también ha hablado de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, unas obras que terminarán en el primer semestre del año. En paralelo, ha apuntado, se pondrán en marcha obras de reurbanización de la zona, que "hay que volver a pavimentar tras todo ese trasiego de camiones". "Va a quedar una zona verde en la esquina del Bernabéu y también zona verde y estancia en la explanada. Queremos fomentar el trasiego peatonal para un estadio que cumple ahora 75 años", ha manifestado.

GESTIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO

En la entrevista, la concejala ha puesto en valor su gestión frente a la anterior de Ahora Madrid. "Veníamos de un equipo de Gobierno que dividían los distritos entre suyos y nuestros. Como es un granero de votos para el PP, y a la izquierda no le gusta como votan los madrileños, los penalizan. Por eso Chamartín lo tenían absolutamente dejado. El anterior concejal, Mauricio Valiente, había dicho que los chamartineros vivían muy bien y que no tenían ningún problema. Y como era también teniente de alcalde se pasaba muy poco por el distrito", ha indicado.

"La última ejecución presupuestaria del anterior Gobierno fue del 61 por ciento, cuando las nuestras son del 98 por ciento. No se ejecutaban las inversiones. Por eso cuando llegamos, hemos duplicado el pavimento de las calles en dos años. Hemos reasfaltado el 20 por ciento de las calles del distrito", ha proseguido.

La edil también ha destacado la reurbanización de las calles de la colonia del Cruz del Rayo, con la creación de plataforma única y soterramiento de cableado, unos trabajos que terminarán este año y se extenderán a otros barrios.

Asimismo, ha anunciado que la Unidad de la Policía Municipal del distrito contará con edificio propio y crearán un nuevo centro cultural en la zona norte del distrito, ya que este solo cuenta actualmente con uno. "Y vamos a aumentar el número de pistas deportivas, sobre todo de pádel, porque a los vecinos de Chamartín les gusta mucho este deporte", ha añadido.

LANZADERA PARA EL CENTRO DE SALUD Y PLAN PARA LOS JÓVENES

Sonia Cea también ha anunciado que la EMT pondrá una línea lanzadera de autobuses, que pasará cada 20 minutos, y que saldrá de la calle Clara del Rey para que los vecinos del barrio de Prosperidad que tienen que ir al centro de salud. El suyo, situado en la calle Canillas, tuvo que ser clausurado por un fallo estructural provocado por la rotura de un bajante que provocó la caída de su techo. Ahora, los pacientes han de acudir al centro de salud Baviera, situado a 800 metros.

"Estamos trabajando para la reparación del centro. Se está aumentado asistencia domiciliaria para personas con movilidad reducida y estamos hablando con el Consorcio Regional de Transportes para que facilite ya ese autobús lanzadera", ha detallado.

Por otro lado, durante la entrevista, la concejala de Chamartín ha destacado la iniciativa 'La Noche que más renta' para los jóvenes. "Hacemos torneos de pádel o fútbol para que los chicos del distrito tengan una alternativa diferente. Sobre todo para dar una alternativa contra el botellón. Todos los fines de semana a través de las redes del distrito tienen todas las alternativas", ha indicado.

LE GUSTARÍA SEGUIR CON ALMEIDA

Durante la entrevista en Canal 33, Sonia Cea recordó que se afilió al PP muy joven, con 18 años, tras las elecciones que ganó el PSOE el 14 de marzo de 2004. Desde entonces, comenzó a hacer cosas en Nuevas Generaciones y a trabajar en agencias de publicidad, ya que es periodista y publicista. Incluso con 25 años llegó a fundar su propia agencia, "pero sin éxito".

"Luego trabajé en campañas de comunicación para el PP. Pero llegó un momento en que no podía trabajar para el partido y para la agencia al mismo tiempo y tuvo que decidir. Entré en el equipo en la oposición durante el mandato de Manuela Carmena y luego, cuando José Luis Martínez-Almeida fue nombrado portavoz del PP, me pidió hacerme cargo de su comunicación online. Y luego me pidió ir en sus listas electorales", ha recordado.

Ahora, la edil reconoce que se ha hecho más conocida después de una reciente intervención en un Pleno del Ayuntamiento llena de crítica al "falso feminismo" de Podemos. "Se hizo viral porque ese día me abrí una cuenta de TikTok y encontré el respaldo de muchas mujeres jóvenes. Yo he sido una mujer que me considero feminista y por eso estoy en contra de que el feminismo se lo apropie un partido machista, como he demostrado, como es Podemos. Me niego a que Iglesias y sus secuaces hablen por nosotras", ha apostillado.

Por último, sobre su continuidad en el Ayuntamiento, Sonia Cea ha respondido que si el PP y Almeida quiere seguir contando con ella, va a estar "dándolo todo para seguir gestionando el futuro de los madrileños". "Como siempre, si el PP me quiere en Chamartín y en las listas electorales, allí estaré para seguir haciendo de este distrito referente y Madrid referente de todas las ciudades de España", ha concluido.