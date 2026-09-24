Concentración ante el Ramón y Cajal exige investigación de "trampas en listas de espera" y traslada apoyo al denunciante

Concentración ante el Hospital Ramón y Cajal - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha exigido este jueves ante el Hospital Ramón y Cajal el fin de las "trampas en las listas de espera" y una investigación sobre lo sucedido y ha trasladado su apoyo al doctor que denunció el cambio de prioridad de pacientes en este centro, Luis Martos.

La manifestación ha sido convocada por Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid y en ella se han escuchado cánticos como 'Consejera dimisión', 'Solidaridad con Luis Alberto' o que 'No se repita lo del doctor Montes', en alusión al médico que luchó por la muerte digna tras ser acusado de aplicar la eutanasia a 400 enfermos.

"Estamos indignadas al comprobar que los gestores de nuestro sistema sanitario público, la presidenta de la Comunidad (Isabel Díaz Ayuso) y su consejera de Sanidad (Fátima Matute) están dando más importancia a sus intereses políticos y económicos que a nuestra salud", comienza el manifiesto al que han dado lectura los congregados en relación a los 57 cambios de prioridad con los que se "maquillaron" las listas de espera.

Sostienen los manifestantes que tras conocer este movimiento entienden "las demoras eternas, las agendas cerradas y las amenazas si no se quiere ir a centros de gestión privada" al tiempo que se crea una "lista de espera ficticia" y los ciudadanos pasan a un "limbo" donde "seguir esperando". "Así maquillan los datos para que sus números cuadren", han proseguido.

Así, han reprochado que se sea capaz de "modificar y aminorar la gravedad" de las patologías decidida por el especialista con la consecuencia de poner "en riesgo la salud y la vida". Eso, han apostillado, denota "crueldad y falta de ética" que no son admisibles en quienes "dirigen el sistema sanitario público".

"Por todo ello exigimos una investigación. Exigimos que se investigue lo sucedido y no se culpabilice a la persona que ha denunciado las irregularidades", reclama el manifiesto, al tiempo que pide que no se "infravalore la inteligencia" del pueblo de Madrid.

Los congregados han pedido responsabilidades para los dos directivos que figuran "en los correos" que hablaban de estos cambios de prioridad. "Queremos que nuestros profesionales sanitarios trabajen dignamente, sin presiones, sin amedrentaciones, sin intimidaciones", han planteado.

Una hora antes el doctor Luis Martos anunciaba que emprenderá acciones legales con el apoyo del sindicato AMYTS contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por "el hostigamiento" que asegura haber sufrido tras denunciar la supuesta alteración de las listas de espera.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acudido a la concentración para respaldar al cirujano y ha cargado contra el Gobierno regional por el "acoso" que considera que está aplicando contra este médico.

"Si el Gobierno de Ayuso está haciendo esta campaña de desprestigio y de ataque al doctor Martos, es porque tienen miedo. Tienen miedo de que otros hablen. Tienen miedo de que salgan a la luz irregularidades graves dentro del Sermas, tienen miedo de que esto se haga una bola de nieve", ha augurado.