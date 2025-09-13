Un concurso literario acercará la labor de la UE al público infantil madrileño

Archivo - Imagen de recurso de un aula - EUROPA PRESS - Archivo

Los ganadores viajarán a Estrasburgo, Bruselas y a ciudades culturales españolas

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acerca al público infantil la Unión Europea (UE) a través del I Premio de literatura infantil 'Cuéntame la UE', promovido por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea.

Según ha señalado su directora general, Cristina Menéndez, las obras presentadas se utilizarán como material didáctico en sesiones de cuentacuentos en centros escolares, culturales y bibliotecas, "para dar a conocer y transmitir a los niños el significado los valores comunitarios", según han trasladado a Europa Press desde el Gobierno regional.

Podrán participar en el certamen las personas físicas mayores de edad, que residan en la Comunidad de Madrid, con cuentos originales en dos categorías: para Pequeños (de 6 a 8 años) dirigida a alumnos de 1º a 3º de Primaria y para Mayores (de 8 a 12 años) para los de 4º a 6º de Primaria.

Habrá un primer, un segundo y un tercer premio para cada una de las dos categorías, para los que se valorará la originalidad, creatividad y calidad literaria de los relatos que, además, deberán tratar sobre la historia, los valores, la riqueza cultural o los distintos Estados miembros e instituciones comunitarias de la Unión Europea.

Los ganadores serán recompensados con un viaje a Estrasburgo, valorado en 3.000 euros; Bruselas, dotado con 2.000 euros o a una ciudad cultural europea en España, pudiendo ser Salamanca, Santiago de Compostela o San Sebastián, de un máximo de 1.000 euros. Las bases se pueden consultar en https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/concurso....