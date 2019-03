El Conde Duque acoge un festival de escena contemporánea en torno al Brexit

Publicado 13/03/2019 16:44:00 CET

Coincidiendo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Conde Duque acoge un festival de escena contemporánea con conversaciones e instalaciones participativas en las que cruzar fronteras, idiomas y formatos, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En este contexto de cambio, Conde Duque presenta 'No Sleep Till Brexit. We're Still Here', un festival que abre un espacio de reflexión y pensamiento colectivo en torno a Brexit y sus consecuencias.

Del jueves 28 al domingo 31 de marzo, más de diez artistas y compañías británicas mostrarán por primera vez sus trabajos en Madrid, en colaboración con artistas locales. A través de distintos formatos e idiomas, 'No Sleep Till Brexit. We're Still Here' invitará al público a cruzar fronteras y reflexionar colectivamente sobre la situación actual, su presente y futuro.

Comisariado por Sleepwalk Collective, artistas asociados de Conde Duque, el festival cuenta también con la colaboración del British Council.

"Nuestra misión es tender puentes entre la sociedad española y la británica a través de la educación y la cultura, y en un contexto de incertidumbre como el actual esta labor cobra más sentido, si cabe", ha explicado Andy Mackay, director del British Council en España.

Mackay ha señalado que iniciativas como 'No Sleep Till Brexit. We're Still Here' "permiten acercar a España algunas de las voces más innovadoras de las artes escénicas británicas, y crear espacios comunes de debate y reflexión sobre nuevas formas de superar fronteras, idiomas y formas de creación". "Este festival supone la expresión de la nueva línea de trabajo de Conde Duque que nos entusiasma", ha declarado.

Algunas de las piezas destacadas que cabe mencionar de este festival son, entre otras: 'This is how we die', de Chritopher Brett Bailey, un trabajo con tintes de road movie; 'RadiOh Europa', y un programa de radio en vivo con canciones de amor recogidas por Europa, de Action Hero; 'Cock and Bull', performance duracional de Nic Green, entre otros.