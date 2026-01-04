Conde Duque reúne hasta febrero piezas originales, fotos y carteles para celebrar el centenario de Marilyn Monroe

Archivo - Algunas de las obras expuestas en la muestra Celebrando a Marilyn. 1926–2026, en Conde Duque. - COLECCIÓN PRIVADA DE JOSÉ LUIS RUPÉREZ - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Con faldas y a lo loco', 'Los caballeros las prefieren rubias', 'Cómo casarse con un millonario', 'Niágara' o 'El príncipe y la corista' no son sólo títulos imprescindibles del Séptimo Arte sino que elevaron a mito a su protagonista, Marilyn Monroe, a la que Conde Duque rinde homenaje anticipándose al centenario del nacimiento de la artista en 2026.

Lo hace con una exposición gratuita que reúne su vida, su obra y su impacto en la cultura con más de un centenar de piezas originales, forografías y carteles. 'Celebrando a Marilyn. 1926-2026' podrá disfrutarse hasta el 1 de febrero en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Madrid y comisariada por José Luis Rupérez, coleccionista y especialista en la actriz.

Entre los tesoros que se podrán encontrar está su visita a las tropas estadounidenses en Corea en febrero de 1954, donde actuó ante los soldados desplazados. Tampoco podían faltar sus orígenes, con una joven Norma Jeane Mortenson que acabaría convertida en la mundialmente icónica Marilyn Monroe. La exposición muestra una selección de fotografías de sus primeros pasos como modelo.

Más allá de la estrella de Hollywood, las sombras de su vida tampoco se ocultan en esta exposición para, en palabras del Ayuntamiento, "dar a conocer la figura de una mujer independiente, capaz de fundar su propia productora y de luchar por papeles más complejos en una industria dominada por estereotipos".

En la parte final del recorrido, la sección 'Destruyendo a Marilyn' reúne obras de artistas contemporáneos que reinterpretan su figura en piezas influenciadas por el arte pop y el arte urbano.