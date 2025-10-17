Condenado a 20 años de prisión el joven que mató a su exnovia de 42 navajazos en Parla en 2022

Los padres de la joven asesinada en Parla en 2022 y su letrado Wilfredo Jurado - EUROPA PRESS

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 20 años de cárcel a Raúl M. O. por asesinar el 30 de junio de 2022 a la joven Cristina Romero, quien murió de 42 navajazos en un parque de Parla próximo a su casa.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al agresor como autor de un delito de asesinato, concurriendo la agravante de discriminación por razón de género y la atenuante de reparación del daño. Se acuerda la medida de libertad vigilada por diez años, que se ejecutará con posterioridad a la pena de prisión impuesta.

El abogado de la acusación particular valora interponer un recurso al estar en contra de la pena impuesta, ya que no se ha tenido en cuenta la agravante de parentesco.

La Sala se opone a la pretensión de la defensa de apreciar una eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica, sustentando este extremo tanto en su patología psíquica previa como en la depresión mayor que se vio agravada ante la "difamación percibida" debido a la publicación de un TikTok que le indujo a la necesidad de vengarse y que comprometió total o gravemente o de forma leve su capacidad cognitiva y volitiva.

Los magistrados mencionan un informe psiquiátrico forense que llega a la conclusión de que "no apreciaron alteraciones psicopatológicas ni ideas delirantes, ni alteración de juicio de la realidad sin que se hayan objetivado alteraciones psicopatológicas agudas ni de suficiente entidad como para poder verse modificada su capacidad de juicio".

En el juicio, el chico admitió que le "molestaba que fuera feliz" cuando él sufría una depresión tras dejar la relación, achacándola que los amigos en común le dejaran de lado a raíz de que ella colgara mensajes en sus redes sociales en contra suya.

Cristina murió de 42 puñaladas en un parque próximo a su casa diez meses después de que ésta rompiera su relación sentimental que se prolongó algo más de dos años. El asesinato tuvo lugar en vísperas de su 19 cumpleaños.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, Raúl y su excompañera sentimental mantuvieron una relación sin llegar a convivir juntos desde abril de 2019 hasta septiembre de 2021 cuando finalizó "tras varias idas y venidas".

Durante ese tiempo, la víctima residió junto a sus padres y a un hermano menor en una vivienda de Parla. El 24 de octubre de 2020, cuando se encontraba en compañía de su entonces pareja en la casa de una amiga de la víctima, ambos iniciaron una discusión en el baño motivada porque el acusado quería mantener relaciones sexuales.

Ella se negó, motivo por el cual le propinó un golpe en la cara. La mujer, no obstante, no fue asistida medicamente por hechos ni formulo denuncia.

Pese a que pareja dejó de tener contacto a partir de septiembre de 2021, el acusado nunca llegó a aceptar la ruptura de la relación, "llegando a merodear cerca del domicilio de Cristina y a mirar las publicaciones en redes sociales de la víctima y su nuevo novio".

Lo hacía, según la Fiscalía, "como venganza hacia ella por contar a sus amigos comunes los problemas que habían tenido durante la relación sentimental". Así, el 30 de junio de 2022, tras cerciorarse de que su expareja paseaba sola al perro de la familia por un parque cercano a su domicilio, decidió esperarla allí mismo.

Nada más verla, la atacó de manera "súbita" con la intención de causarle la muerte, "o a sabiendas de que este resultado podía producirse", y le agarró con un brazo por el cuello dándole ella la espalda mientras con el otro brazo le propinó dos puñaladas en el cuello y en el pecho

Como consecuencia de estos hechos la mujer cayó al suelo, y el acusado "con intención de aumentar el sufrimiento", siguió asestándole puñaladas hasta que en un momento logró zafarse de su agresor e intentó introducirse en la parte trasera un vehículo que había estacionado a escasos metros del lugar.

Sin embargo, el chico le alcanzó nuevamente y continuó con la agresión hasta que la joven cayó al suelo desvanecida después de haber recibido 42 puñaladas.

La víctima fue auxiliada en ese momento por otras personas que se encontraban en el lugar, momento en que el acusado emprendió la huida hasta que fue alcanzado por agentes de Policía Nacional de Parla.