Condenado a 32 años de prisión un hombre por asesinar a su esposa en presencia de su hijo en Móstoles

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos de Violencia Sobre la Mujer, ha condenado a 32 años de cárcel aun hombre como autor responsable del asesinato de su esposa sucedido el 8 de mayo de 2023 en la localidad de Móstoles.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección 26 pena al acusado conforme al veredicto de culpabilidad formulado por el tribunal de jurado que siguió la vista oral.

De este modo, se le condena a 25 años de prisión por el delito de asesinato; a un año y diez meses por el delito de maltrato habitual; a un año y ocho meses por el delito continuado amenazas y a tres años y seis meses por el delito de lesiones psíquicas; todos ellos con el agravante de parentesco y género.

En los hechos probados de la sentencia, se relata que el ataque mortal sucedió en presencia del hijo de ambos, de doce años de edad en ese momento, quien trató de evitar la agresión, en el domicilio que compartían en la localidad madrileña de Móstoles.

En su declaración, el procesado admitió el crimen y alegó que sufrió un arrebato. "Me decía vete y yo; no me voy. Y ella marcó el teléfono móvil en su habitación. En ese momento, metí la mano en un armario y cojo la navaja de las setas. Quería dialogar. Abrí la navaja para cortar las cuerdas del teléfono. La corte en el cuello", relató.

AÑOS DE HUMILLACIONES

Según el fiscal, el acusado ejerció durante años sobre la víctima de forma "reiterada" un sometimiento "constante" mediante humillaciones, menosprecios y control sobre el tiempo y la vida de la misma, "creando así una situación permanente de dominación sobre ella, atemorizándole e impidiéndole el libre desarrollo de su vida a través de actos de mayor o menor entidad".

Según el escrito de Fiscalía, el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental desde hacía doce años y convivían en un domicilio de Móstoles.

Como consecuencia de la mala relación larvada durante la convivencia, la mujer decidió divorciarse, una circunstancia que el acusado no llegó a asumir, al punto que comenzó a manifestarle que "le está preparando una sorpresa".

Así, entre las 6 y las 7 horas del 11 de mayo de 2023 el hombre comenzó una discusión con su pareja en el domicilio familiar, donde también residía un hijo de 13 años de edad, durante la cual cogió un arma blanca y se abalanzó sobre G. M. S. S. "de modo sorpresivo e imprevisto".

En ese preciso instante, el hijo que se había despertado al oír gritar a su madre, acudió a la habitación, lanzándose encima de su padre pidiéndole que parase la agresión a lo que el hombre contestó: "ella me ha jodido la vida, ahora se la jodo yo a ella". A continuación, el acusado apartó de encima a su hijo y le propinó un empujón, cayendo el menor al suelo.

Poco después el hijo salió del domicilio a pedir ayuda. En ese preciso instante el acusado cerró la puerta de la vivienda con llave con la intención de garantizar su propósito de dar muerte a la mujer a la que siguió acometiendo con el arma en el cuello y en la cara.

Como consecuencia de estos hechos la mujer, aún con vida, fue trasladada al hospital Doce de Octubre donde falleció a las 17.10 horas de ese mismo día.

A consecuencia de estos hechos el acusado se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. Asimismo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Móstoles de julio de 2023 se acordó la suspensión de la patria potestad de F. M. C. respecto de su hijo menor, no estableciéndose régimen de visitas y de comunicaciones del progenitor con el menor.