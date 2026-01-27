Condenado a 4 años de cárcel el responsable de un desguace por vender piezas de coches sin descontaminar

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta cuatro años de cárcel al responsable y trabajadores de un desguace de San Martín de la Vega por un delito contra el medio ambiente por incumplir la normativa en los procesos de descontaminación de vehículos y venta de piezas para ser reutilizadas.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala pena a los acusados a penas de entre cuatro y tres años y medio de cárcel por un delito contra medio ambiente y a tres años de inhabilitacion.

Los magistrados consideran probado que desarrollaron su actividad vulnerando de forma grave la normativa de protección medioambiental, por lo que los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente, al haberse mantenido la actividad sin las autorizaciones necesarias y al margen de las obligaciones legales exigidas.

La causa parte de un operativo a gran escalada dirigido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en diferentes centros autorizados por la Comunidad de Madrid para el tratamiento de estos vehículos.

Así, agentes e inspectores de residuos de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo el 22 de enero de 2019 una inspección en las instalaciones de Desguaces El Choque, ubicado en San Martín de la Vega.

En su declaración, los cuatro procesados manifestaron que se cumplía con la obligación en relación al proceso de descontaminación para la extracción del gas fluorado de los aires acondicionados al contar con máquinas para estas labores.