Un conductor de 31 años fallece en el acto tras chocar contra un camión en la M-40 a la altura de Vicálvaro

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 31 años ha fallecido en el acto esta madrugada tras chocar contra un camión en la M-40 a l altura de Vicálvaro, ha informado Emergencias Madrid.

El accidente se ha producido en la calzada interior de la M-40, en el kilómetro 13, a las 2 horas de la madrugada. Los profesionales del Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento tras colisionar contra la parte trasera de un camión.

A la llegada de los equipos de Samur-PC la víctima ya estaba fallecida y no ha habido posibilidad de reanimación. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han asegurado el vehículo y rescatado a la víctima del interior mientras que Guardia Civil se encarga del atestado.