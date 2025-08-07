El conductor del atropello de este miércoles en Doctor Esquerdo dio positivo en alcohol y drogas

Archivo - Efectivos del Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal atienden un atropello en Madrid. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor del atropello mortal a una mujer de 59 años en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito centro de Retiro, mientras esta sacaba cosas de su maletera ha dado positivo en los controles de alcohol y drogas.

Así lo ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, en declaraciones a los medios de comunicación en su visita a las obras de Ventas.

"Efectivamente el conductor dio positivo no solamente en alcohol, también en el control de cocaína", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que este "sigue detenido y en disposición judicial". La Policía se encuentra investigando los hechos.

El suceso ocurrió la mañana de este miércoles cuando la mujer sacaba objetos del maletero de su vehículo, que estaba estacionado en segunda fila, momento fue arrollada por otro coche.

Pese a las maniobras de reanimación que le practicaron los efectivos de Samur-Protección Civil desplazados, los sanitarios no lograron revertir la parada y solo pudieron confirmar el fallecimiento. La víctima presentaba fuertes traumatismos, informaron fuentes de Emergencias Madrid.