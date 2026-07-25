Las confinadas San Martín de Valdeiglesias y Valdemaqueda vuelven a recibir mensajes ES-Alert por evolución del incendio

Varias aves huyen del fuego, en San Martín de Valdeiglesias - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las poblaciones de San Martín de Valdeiglesias y Valdemaqueda hann vuelto a recibir mensajes ES-Alert por la evolución del incendio en la sierra oeste, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Debido a la evolución del incendio forestal en la región se ha vuelto a enviar un ES-Alert sobre las 16.45 horas de este sábado. En ellos se recuerda el confinamiento de sus habitantes.

Las autoridades ruegan no desplazarse a la zona afectada y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.