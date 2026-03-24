Confirmada una concentración "contra el genocidio" frente al Movistar Arena antes del Madrid-Hapoel Tel Aviv sin público

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación propalestina en las inmediaciones del Movistar Arena durante la disputa de un Real Madrid-Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada por motivos de seguridad - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este martes que existe una concentración comunicada para la previa del partido de Euroliga entre el Real Madrid y el israelí Hapoel Tel Aviv de esta tarde en el Movistar Arena, que finalmente se disputará a puerta cerrada por motivos de seguridad.

Según ha destacado Martín en declaraciones a la prensa, la decisión de disputar el partido sin público --como ya ocurrió con otro encuentro entre el Real Madrid y un equipo israelí a comienzos de año-- se produce siguiendo las indicaciones de la Policía Nacional, que contempla un refuerzo de la seguridad para el evento.

Organizaciones propalestinas y en contra del "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza están promoviendo por redes sociales una concentración en la Plaza Salvador Dalí, en las inmediaciones del Movistar Arena, a las 19.30 horas de este martes.

Bajo el lema 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto', defienden que el partido entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv "no se debe jugar". "Jugaremos al baloncesto que queremos, porque el baloncesto real no juega con el genocidio", defiende el grup de Madrid de la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS Movement).

Ya a comienzos de año la Delegación del Gobierno, en coordinación con el Real Madrid y responsables del Movistar Arena, decidió que el partido contra el Maccabi Tel Aviv se disputara a puerta cerrada por motivos de seguridad ante el temor de que se repitieran escenas como las de los altercados en la última etapa de La Vuelta.

En aquella ocasión desde la Comunidad de Madrid salieron al paso para criticar que la "incompetencia" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, provocara que el partido tuviera que jugarse a puerta cerrada, a la par que le exigieron un dispositivo adecuado.

"Ojalá no vuelva a ocurrir que un partido tan importante de baloncesto (...) se tenga que celebrar nunca más a puerta cerrada en nuestra comunidad", dijo entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.