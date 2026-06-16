Confirmado la primera reproducción en libertad de cerceta pardilla en la región

Ejemplares de cerceta pardilla en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha confirmado por primera vez la reproducción en libertad de la cerceta pardilla en la región, tras detectar el nacimiento de diez pollos en las lagunas de El Porcal, en el Parque Regional del Sureste, en Rivas-Vaciamadrid, lo que consolida los programas de reintroducción de una especie en peligro crítico de extinción.

Los técnicos medioambientales han avistado esta primavera dos grupos de crías, de seis y cuatro ejemplares respectivamente, acompañados por dos hembras en este humedal, según ha informado este martes el Gobierno regional en un comunicado.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que se trata de la primera evidencia de reproducción en libertad desde que comenzaron las sueltas de cerceta pardilla en la región en 2022, un resultado especialmente relevante por las bajas tasas de éxito reproductivo de esta especie en la naturaleza.

La cerceta pardilla es una pequeña ave acuática de color pardo y aspecto similar al de un pato, cuya supervivencia se encuentra amenazada por la degradación de los humedales, la contaminación de las aguas, la caza ilegal y la presencia de especies invasoras. Sus principales núcleos poblacionales en España se localizan actualmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

MÁS DE UN CENTENAR DE EJEMPLARES REINTRODUCIDOS

La Comunidad ha liberado desde 2022 un total de 82 ejemplares en las lagunas de El Porcal, incluidos dos nacidos a partir de huevos incubados en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente. A ellos se suman otros 20 ejemplares soltados en abril en la laguna de Soto de las Cuevas, en Aranjuez.

Además, el Gobierno regional trabaja actualmente en la Laguna de San Juan, en Chinchón, donde mantiene otro grupo de aves en un recinto de aclimatación antes de su futura liberación.

Los programas de conservación incluyen estudios previos sobre la idoneidad de los hábitats y su compatibilidad con otras especies acuáticas, así como un seguimiento continuado mediante observación directa y dispositivos GPS para analizar los movimientos, áreas de cría y posibles amenazas que afectan a la especie.

Para el Ejecutivo autonómico, la aparición de estas primeras crías en libertad supone una prueba de la adaptación de la cerceta pardilla a los humedales madrileños y un paso relevante en la recuperación de una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa.