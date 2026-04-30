Congestión circulatoria en todas las salidas de la capital en el arranque del puente, especialmente en A-5 y A-42

Archivo.- Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A4 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico con motivo del puente de mayo, con tres días festivos por delante en la región, ha arrancado a las 15.00 horas de este jueves con congestión circulatoria en todas las autovías de salida de la capital, especialmente en la A-5 y la A-42.

Con datos de las 15.00 horas, las principales retenciones en las vías de salida de la capital se concentraban en la A-5, a la altura de Arroyomolinos, debido a un accidente, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, el incidente se ha registrado a la altura del kilómetro 25 de la citada autovía y ha obligado a cortar la circulación por el carril izquierdo a la altura de este municipio, lo que ha generado varios kilómetros de retención.

También presentaba complicaciones circulatorias la A-42 (autovía de Toledo) en sentido salida a la altura de Torrejón de la Calzada. En esta misma vía, un accidente en sentido entrada, ha generado varios kilómetros de tráfico lento en las horas previas al arranque del operativo.

Al margen de estas carreteras, el resto de las principales vías de salida de la capital registraban a esa hora congestión circulatoria. En concreto, en la A-1, en la zona del Circuito del Jarama; en la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid, y en la A-4, en la zona de Butarque y a la altura de Pinto.

Finalmente, en la A-6 (Madrid-A Coruña) había tráfico lento en sentido salida a la altura de El Plantío, han apuntado desde la Dirección General de Tráfico.

La Dirección General de Tráfico prevé un total 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la Comunidad de Madrid para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo, ha informado a Europa Press un portavoz de la DGT.

En total, el departamento que dirige Pere Navarro prevé 6.040.000 movimientos en todo el país, una cifra inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico indican que, desde las primeras horas de la tarde de este jueves se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña.

Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora a las zonas de destino. Precisamente, la franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15.00 y las 23.00 horas.

El viernes 1 de mayo continuará durante la mañana el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a los puntos de destino, especialmente en el litoral y en zonas de acampada.

En la jornada del sábado 2 de mayo seguirán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones de consideración. Por la tarde, se iniciarán los primeros movimientos de retorno, que se irán incrementando de cara al día siguiente.

A primeras horas de la tarde del domingo 3 de mayo se esperan problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan el retorno. Las probables retenciones se concentrarán inicialmente en autovías y autopistas, para trasladarse de manera progresiva a la entrada de los principales núcleos de población.

Por este motivo, se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.

PREVENCIÓN Y PRUDENCIA

"Prevención y prudencia son las mejores compañeras de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa. La colaboración de todos los usuarios de la vía es esencial para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad", incide la DGT.

En este sentido, llama a evitar conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad. "Durante la conducción, es imprescindible mantener la atención en la vía, respetar la señalización y utilizar correctamente los sistemas de seguridad", señala.

Antes de viajar, Tráfico aconseja revisar el vehículo, planificar el desplazamiento con antelación y consultar tanto las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología como el estado del tráfico en las cuentas de la DGT en redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

Por último, recuerda que es obligatorio usar la baliza V16 en caso de tener una incidencia en carretera, ya que "es la manera más rápida de poder avisar, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, al resto de usuarios de la vía de un incidente en carretera y adoptar todas las medidas de precaución posibles".