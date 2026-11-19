La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha supervisado hoy los trabajos de montaje del gran árbol de Navidad de la Puerta del Sol, que estará listo para el encendido del próximo sábado. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

"La congestión en el tráfico marítimo internacional" ha retrasado la instalación de los tres Reyes Magos gigantes en la plaza de Colón, dentro de la programación navideña del Ayuntamiento, de modo que no llegarán a tiempo para el encendido de este sábado.

"Los Reyes Magos llegarán un poquito más tarde de lo que teníamos previsto pero llegarán y estarán iluminando esa plaza de Colón", ha explicado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Será "en los próximos días" cuando lleguen estos Magos de Oriente, procedentes en este caso de China. Tenían que haber llegado el pasado 12 de noviembre pero finalmente lo hicieron ayer pasando en este momento los preceptivos trámites de aduana transportados. En los próximos días se procederá al montaje.

ÁRBOL DE SOL

El árbol de Sol, cuya instalación se retrasó por la acampada, "va bien", ha asegurado la portavoz municipal, que ha agradecido y felicitado tanto al área de Obras y Equipamientos como a la empresa adjudicataria por el "esfuerzo extraordinario".

Se trata de "un árbol de enormes dimensiones que requiere para su instalación de material complicado, de grúas que hay que traer también de fuera, y están haciendo todos los esfuerzos para que la Navidad en la Puerta del Sol de la capital de España no esté deslucida y se pueda llegar en tiempo. Se va a llegar en tiempo y forma", ha confirmado.