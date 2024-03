La consejera de Sanidad afea que se trate de "retorcer el dolor" con las muertes en las residencias en pandemia

"Lo que se está diciendo es bastante dañino y bastante peligroso", subraya



MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que le produce "un profundo sentimiento de tristeza" que se cuestione el trabajo realizado durante la pandemia de Covid-19 en las residencias de ancianos y ha censurado que se trate de "retorcer el dolor y utilizarlo de una forma además que no ayuda a nadie".

En declaraciones a los medios en la sede de la Consejería, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado que ella vivió como profesional sanitario la pandemia y ha defendido el trabajo "impecable" que se realizó en la Comunidad de Madrid para tratar de salvar vidas en una situación "que desbordó a todos".

"Creo que lo que se habla respecto a las residencias es retorcer el dolor y utilizarlo de una forma además que no ayuda a nadie", ha defendido Matute, que ha agradecido la labor que realizó su antecesor en el cargo, Enrique Ruiz Escudero, y todo el equipo de gobierno "para que pudiéramos trabajar y salvar vidas".

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno regional "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias.

Según consta en el informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, en este periodo se produjo "una sobremortalidad" en estos centros "que pudo y debió haberse evitado".

La consejera madrileña ha defendido que "la última decisión" sobre si hay que tratar o no a una persona o sobre si trasladarla o no "siempre" la tiene el médico "y esa no se la quita nadie". "La tuvimos y desde luego que se tiene un tratamiento igual de bueno en hospitales como los médicos que podemos actuar en residencias o las directrices que se pueden dar en residencias", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que a ella le produce "un profundo sentimiento de tristeza" que se digan esta cosas cuando "todo el mundo arrimó el hombro". "Creo que no es justo, no fue así. Los médicos decidimos lo que había que hacer con los pacientes con los recursos que tuvimos de la mejor forma que se podía hacer, siguiendo nuestro código ético y odontológico y lo que se está diciendo es bastante dañino y bastante peligroso", ha zanjado.