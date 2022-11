Consejería y comité de huelga en Atención Primaria se reúnen esta tarde para tratar de cerrar un acuerdo

El principal escollo es la ratio de pacientes por profesional

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria se reunirán este martes para intentar acercar posturas de cara a la desconvocatoria de la huelga a la que están llamados casi 5.000 profesionales de estas categorías en el primer nivel asistencial.

En concreto, la cita entre ambas partes será a partir de las 16 horas en la Dirección General de Recursos Humanos, en la calle Sagasta, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

Se trata de la segunda reunión entre ambas partes, además de la preceptiva para fijar los servicios mínimos, tras la registrada el pasado viernes, que terminó con posturas muy alejadas y no evitó que este lunes arrancara la huelga convocada por el sindicato Amyts para denunciar la "crítica" situación de sobrecarga de los profesionales, con agendas infinitas, y reclamar un mínimo de tiempo por paciente.

La huelga, a la que están llamados un total de 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras que prestan servicio en Atención Primaria, contó en su primer día con un seguimiento del 30% --31% en el turno de mañana y 29% en el de tarde--, según la Consejería, y contó con un apoyo "espectacular y mayoritario" para el sindicato convocante.

La organización sindical ha convocado esta huelga para denunciar la "crítica" situación que vive la Atención Primaria y reclamar a la Consejería de Sanidad que se siente a negociar "un verdadero plan de choque para abordar la problemática en los centros de salud", con incremento de inversión y de profesionales para aliviar la sobrecarga de trabajo de los sanitarios de este primer nivel asistencial, agravada por la situación del nuevo modelo de urgencia extrahospitalaria.

EL ESCOLLO DE LA RATIO DE PACIENTES

En concreto, el principal escollo de las negociaciones se centra ahora en definir "detalles técnicos" sobre la ratios de pacientes y las agendas de los profesionales. En este sentido, el comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente, y 21 pacientes para Pediatría, para un mínimo de 15 minutos por niño.

La Consejería de Sanidad, por su parte, ha puesto sobre la mesa una propuesta de 10 minutos como mínimo por paciente y una agenda de 35 pacientes para la atención de patologías no demorable el mismo día. "Sobre esa postura vamos a trabajar con ellos porque hay que hacer una valoración de toda nuestra Atención Primaria, porque encima no es un comportamiento homogéneo y hay centros atienden a muchos más pacientes", explicó ayer el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero.

Amyts, sindicato mayoritario entre los médicos, ha recalcado que actualmente la agenda de los médicos contempla entre 50 y 60 pacientes al día, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para los profesionales. Con la propuesta de Sanidad de 34+1 pacientes, según el consejero, "cambia la visión que tenía el Plan de Mejora de Atención Primaria porque la remuneración iba en la línea de la productividad por un sistema de módulos y hay que hablar de prolongaciones de jornada".

"Y esto es un cambio puesto que ya se va a la atención por pacientes sobre estos 35, si es que al final es esa la cifra que queda por paciente y médico. Es un trabajo muy de detalle y esperemos que podamos alcanzar un acuerdo", explicó.

Desde el comité de huelga piden igualmente establecer una única agenda por médico nominal y sin tener que atender pacientes de otras agendas, tal y como está sucediendo actualmente, la consolidación de horarios que permitan la conciliación y que es uno de los principales motivos "que empujan a nuestros profesionales a abandonar la Atención Primaria".

En este sentido, defienden mejoras retributivas que hagan atractiva la Atención Primaria y permitan frenar "tanto el éxodo como el difícil relevo generacional" en la Comunidad de Madrid, abordar la problemática de Medicina de Familia en plazas de Pediatría y compromisos de la Administración para agilizar los procesos selectivos.

OTRAS CUESTIONES

En el primer contacto el pasado viernes entre ambas partes para iniciar la negociación se constató que las posturas estaban muy alejadas, aunque dicen estar dispuestas a seguir avanzando para llegar a un acuerdo.

"De momento", explicó el comité de huelga, "no hay ni siquiera un pequeño acercamiento", y, aunque tampoco se dan por rotas las negociaciones, la gestión "a coste cero", sin inversión por parte de la Comunidad en Atención Primaria, dificulta la negociación. "En algunos puntos podría haber aproximación" pero como la Consejería de Sanidad parte de "un no rotundo a todo lo que suponga financiación", desde el comité de huelga no se ha pasado ni siquiera a valorarlos, explicó la portavoz del comité de huelga.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, alegan que varias de las reivindicaciones del comité de huelga se están trabajando ya en el Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria 2022-2023, que contempla una inversión de 200 millones de euros con medidas para la creación de 1.200 plazas de distintas categorías profesionales, mejoras salariales, digitalización de consultas y nuevas infraestructuras. Además, recuerdan que, para el próximo año, la Comunidad incrementa un 22,2% la inversión en Atención Primaria hasta llegar a 2.444 millones de euros, 444 millones más que este año.

Uno de los temas centrales del conflicto es una falta de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría en la Comunidad que lastra el incremento de plantillas que ayuden a aliviar la sobrecarga de los trabajadores. Según la Consejería, sobre este problema, que recuerda que afecta al Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto, el Ejecutivo autonómico "ya está dando pasos", como la incorporación de profesionales extracomunitarios mediante la denominada Ley Ómnibus. "Hay margen importante de negociación", subrayó el viernes el consejero del ramo.

Frente a ello, el comité de huelga considera que este problema se debe acometer mediante una mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales que haga atractivo trabajar en la Comunidad y achaca al "inmovilismo" del Gobierno regional la huída de profesionales a otras comunidades y países "ante las pésimas condiciones laborales".

Entre otras cuestiones, recuerdan que aproximadamente el 20% de las consultas médicas están sin cubrir (más los miles de madrileños sin médico asignado), "conllevando una sobrecarga extra a los pocos profesionales que resisten", sin apenas retribución, "y que puede provocar una mayor huida".

En Madrid, remarcan además, de los 443 nuevos médicos de Familia que terminaron su residencia, únicamente 37 eligieron quedarse, mientras que en el caso de los pediatras, de 155 que terminaron en 2021 y 2022, tan solo seis optaron por la Comunidad. Igualmente, recalcan que la Oferta Pública de Empleo (OPE) que arrancó en 2017 continúa sin cerrarse.

En este marco, el sindicato convocante de la huelga exige un compromiso real por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con este primer nivel asistencial, pilar del sistema sanitario madrileño, ya que en otras ocasiones finalmente no se han materializado. En septiembre de 2020, por ejemplo, se frenó 'in extremis' una huelga en Atención Primaria con un acuerdo que contemplaba organizativas, retributivas y de desburocratización. "Por supuesto nada de lo recogido ahí, como los 450 euros al mes o la limitación de pacientes por agenda, se cumplieron", lamentó la portavoz de Amyts.

En cualquier caso, las dos partes han trasladdo su disposición a seguir negociando para intentar cerrar un acuerdo. La Consejería de Sanidad logró el pasado jueves un acuerdo con el sindicato médico Amyts que puso fin a la huelga indefinida de médicos de urgencia extrahospitalaria que había arrancado diez días antes.