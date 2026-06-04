Consejero de Cultura plantea que el calor "es fuente también de inspiración" ante críticas por temperaturas en las aulas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante un pleno, en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración" y para ejemplificarlo ha señalado al poeta y dramaturgo murciano Vicente Medina.

Ha sido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, marcado por las críticas de la oposición por el calor en las aulas, en el que ha explicado que él cursó la Educación General Básica (EGB) en un colegio de su Murcia natal.

"Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos todos. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió 'Cansera'", ha expuesto De Paco para recomendar a los diputados de la izquierda que lean ese poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

En esta sesión plenaria desde Más Madrid se ha criticado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por afirmar en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, que "cuando hace calor, hace calor". Lo dijo tras haber sacado pecho de las medidas impulsadas por el Gobierno autonómico para climatizar las aulas.

Durante su intervención, De Paco ha explicado también que esta mañana para enviar a su hija al colegio le ha puesto "una camiseta de manga corta y un pantalón corto". "¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer", ha cargado contra la formación regionalista.