Consejo de la Juventud califica de "grave retroceso" la eliminación de su organización: "Es un golpe a la participación"

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM) ha calificado de "grave retroceso" la eliminación de su organización por parte del Gobierno regional, que se anunció hace unas semanas, y que se ha materializado este viernes con la aprobación de la Ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico.

Así lo ha expresado el portavoz de la organización, Pablo de la Hoz, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha profundizado en que se trata de un "órgano fundamental" para la representación y participación de la juventud madrileña.

"Esta decisión supone un grave retroceso en los derechos de las personas jóvenes de la región; es un golpe directo a la participación juvenil en la Comunidad de Madrid", ha mencionado De la Hoz, que ha añadido que el CJCM es un órgano que "ha servido como puente entre las instituciones y la juventud".

La aprobación de la norma se ha efectuado con los votos a favor del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea, y en contra de la oposición. La votación ha tenido lugar en un pleno extraordinario que ha seguido al que ha aprobado los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

"DESINTERÉS INSTITUCIONAL"

El CJCM, compuesto por más de 500 organizaciones juveniles de diversos ámbitos, se había consolidado como un espacio de diálogo y cooperación para canalizar las inquietudes de la juventud madrileña. Sin embargo, la precariedad económica del organismo, agravada por la falta de convenios estables con las administraciones, ha hecho inviable su continuidad con la normativa aprobada este viernes.

"La existencia de Consejos de la Juventud es imprescindible en cualquier territorio democrático. Su papel es garantizar que las personas jóvenes tengan una voz libre y eficaz en las decisiones que afectan su presente y futuro. El cierre de nuestro Consejo es un claro síntoma del desinterés institucional hacia las necesidades de la juventud", ha añadido De la Hoz.

El portavoz ha hecho un llamamiento a las instituciones públicas para que reconsideren su postura y aseguren la reapertura del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. "No vamos a abandonar esta lucha. La juventud merece un espacio donde ser escuchada, donde sus derechos sean protegidos y donde puedan construir el futuro que quieren y necesitan. No podemos permitir que se silencie a una generación", ha subrayado.

PROPOSICIÓN DE LEY DEL PP

El runrún sobre el cierre del órgano de representación de la juventud empezó a sonar a principios de octubre, cuando se registró la proposición de ley por parte de los 'populares'.

Unas semanas más tarde, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, habló en términos de "renovación", en vez de supresión, y argumentó que el CJCM "no estaba cumpliendo con los objetivos para los que fue creado porque no ha aportado iniciativas de calado y porque no es representativo de las entidades juveniles de la región".

El Consejo ya fue suprimido bajo la presidencia de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre (PP) en 2010 y recuperado, en 2018, por Cristina Cifuentes.