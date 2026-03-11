Constituida la gestora de PSOE de Alcalá presidida por la diputada y secretaria de Política Municipal Cristina González

Archivo - La secretaria de Política Municipal del PSOE-M y diputada en la Asamblea de Madrid, Cristina González, durante un acto del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE constituyó el pasado sábado la gestora que ha tomado las riendas del partido en Alcalá de Henares, que está presidida por la diputada de la Asamblea y secretaria de Política Municipal del PSOE-M, Cristina González.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes socialistas que han indicado que la idea es "empezar a trabajar" con el objetivo de que "no cese la actividad de la agrupación".

Esta gestora llega tras la dimisión del anterior secretario general y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Javier Rodríguez Palacios, quien acusó a su secretario de Organización, Enrique Nogués, de afiliación fraudulenta. A Nogués le abría el PSOE-M un expediente por una foto con una bailarina erótica y el secretario de Organización afirmaba que esta apertura era motivada por el propio Palacios.

El órgano está compuesto por cinco representantes: la propia González, el alcalde de Coslada y secretario de Financiación Local del PSOE-M, Ángel Viveros; la secretaria de Movimientos Sociales del PSOE-M, Laura Abellá; la concejala de Alcalá Diana Díaz y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Alcalá de Henares, Santiago Alonso Alonso.

El siguiente paso que va a dar la gestora, según han indicado a Europa Press estas fuentes, es una reunión con el Grupo Municipal Socialista y analizar la oposición a la alcaldesa, Judith Piquet (PP), quien, han afirmado, "en vez de gestionar es la voz" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la ciudad complutense.

Así, plantean esta gestora como un espacio "abierto a todos los compañeros" y con una escucha activa de la militancia. El objetivo es trabajar para "poder restablecer la normalidad" en una de las agrupaciones más fuertes del partido en Madrid y tener la mirada puesta recuperar la Alcaldía en 2027.