Continúan ingresados en hospitales de Madrid 10 afectados por accidente de Urda y bajan a dos los que permanecen en UCI

Archivo - Fachada exterior de la Fundación Jiménez Díaz - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales madrileños, mientras que los pacientes que permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han bajado de tres a dos respecto a este domingo.

Así consta en los datos trasladados por la Consejería de Sanidad correspondientes a las 10 horas de este lunes, que sitúa en ocho el número de pacientes hospitalizados en planta.

Los dos afectados que siguen en cuidados intensivos se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Ramón y Cajal. El 12 de Octubre, que este domingo tenía un paciente en la UCI, ya no figura entre los centros con afectados en estas unidades.

En cuanto a los ingresados en planta, dos están en el Hospital 12 de Octubre y los otros seis se reparten entre los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz, Clínico San Carlos y Torrejón, con un paciente en cada centro.

La Consejería de Sanidad informó este domingo de que el total de atenciones realizadas en la sanidad madrileña a raíz del siniestro se había elevado a 122.