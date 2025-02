Controlado el incendio de la nave de Cobo Calleja, cuya extinción llevan ya los Bomberos de Fuenlabrada

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada se han hecho cargo esta tarde de las labores de extinción del incendio, ya controlado, de una gran nave situada en el polígono de Cobo Calleja, en el que no han resultado herida ni intoxicada ninguna persona.

Los bomberos perimetraron el fuego, apagando de fuera hacia adentro y dejando que en el interior se consuma todo el material inflamable. No hay riesgo de extensión de las llamas puesto que las naves afectadas están aisladas del resto.

Se calcula que los profesionales estén todo el día el fin de semana para extinguir las llamas que aún quedan, mover todo el material, refrescar y evitar rescoldos.

El incendio se ha originado sobre las 6.30 horas de este viernes en una nave de 8.000 metros cuadrados --12.000 tiene toda la parcela--, que ha provocado grandes llamas y una gran humareda visible en muchos puntos del sur de la región.

Hasta el lugar han llegado 15 dotaciones de bomberos de Comunidad y Fuenlabrada, en total unos 60 profesionales, además de más de una veintena de policías locales y nacionales 16 policías locales y 10 policías nacionales, además de ambulancias del Summa en preventivo, que no han tenido que atender a ninguna persona.

En el lugar quedaban a las 19.00 horas unas pocas dotaciones de bomberos de la Comunidad y algunas más de Fuenlabrada, que llevaron ahora el mando de la operación.

El incendio se ha producido, por causas que de momento se desconocen, en una nave de la calle Villablino de unos 12.000 metros cuadrados usada como almacén. Es un complejo que agrupa varias naves juntas de ropa que suministran a los bazares chino de Madrid y gran parte de España. Se trata de productos muy inflamables y tóxicos, lo que ha dificultado la labor de los bomberos.

La cubierta de la nave, que era de uralita, y la fachada norte, han colapsado casi por completo. Las personas que se encontraban cerca o en el interior han salido cuando han empezado las llamas. Los policías han cortado varios accesos de tráfico a la zona.

La columna de humo no preocupa porque se está disipando en la atmósfera y no avanza hacia ningún núcleo de población, pese a que se esperaba a primera hora de la tarde un cambio de la dirección del viento hacia el polígono y la localidad de Fuenlabrada. No obstante, los bomberos están realizando las mediciones atmosféricas oportunas para evitar riesgos.