Controlado un incendio de pasto en las inmediaciones de una urbanización de Gargantilla de Lozoya

Archivo - Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid junto a un helicóptero - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado y perimetrado un incendio de pasto que se ha originado la tarde de este miércoles en la una zona cercana a la urbanización Tomillar de Gargantilla de Lozoya.

El fuego ha comenzado a las 15.00 horas y ha afectado al cerramiento de arizónica de varias fincas de la urbanización, ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

En un primer momento, han acudido 15 dotaciones de Bomberos, entre medios terrestres y aéreos, cuyos efectivos han logrado perimetrar y controlar el fuego. Varias dotaciones permanecerán en el lugar refrescando posibles puntos calientes para asegurar la total extinción y que no se reaviva el incendio.

El incendio, que no ha afectado a ninguna de las viviendas de la urbanización, tampoco ha dejado heridos ni intoxicados.