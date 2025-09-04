Convocan una concentración el próximo miércoles frente a la Junta de Fuencarral contra el cantón de Montecarmelo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio de Montecarmelo han convocado una concentración el próximo miércoles, 10 de septiembre, desde las 17 hasta las 19 horas, frente a la Junta de Fuencarral-El Pardo para volver a mostrar su rechazo por el futuro cantón.

La semana pasada, una empresa de vallado empezó a colocar algunas vallas cerca de la parcela que albergará el futuro espacio. Desde el Ayuntamiento insistieron en que estas actuaciones "no implicaban el inicio de obras".

"Lo que se está haciendo es un vallado de una parcela que pertenece al patrimonio municipal como en otras parcelas. Esos son los únicos trabajos que se están llevando a cabo y por lo tanto en ese sentido no hay ninguna novedad respecto al posible inicio de esas obras del cantón", recalcó la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz.

En redes sociales, la plataforma 'No al cantón de Montecarmelo' ha cargado contra el Ayuntamiento por "negar que las obras hayan empezado" y ha pedido a los vecinos "no quedarse de brazos cruzados" ante esta situación y acudir a la convocatoria.