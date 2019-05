Convocan una huelga indefinida a la plantilla del servicio de limpieza de plagas en alcantarillado de Madrid

Publicado 30/04/2019 17:11:55 CET

UGT ha convocado a la plantilla de la adjudicataria del servicio de limpieza de plagas en el alcantarillado de Madrid a una huelga indefinida que arrancará el 7 de mayo para reivindicar que se incluya la cláusula de subrogación para que los empleados puedan mantener su antigüedad con el cambio de contrata.

Además, un día antes (el 6 de mayo), los trabajadores están llamados a secundar una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Madrid para que el Consistorio, la empresa concesionaria y el organismo Madrid Salud tomen medidas ante la "precariedad laboral".

UGT ha explicado en un comunicado que el colectivo se encarga de la limpieza de plagas de cucarachas y ratas en el alcantarillado de la ciudad y pide "de antemano" disculpas a todos los ciudadanos de la

capital por los perjuicios y molestias que puedan ocasionar.

Rafael Toribio, del sector Servicios de FeSP-UGT Madrid, ha explicado que el problema radica en que la empresa Lokimica ganó el concurso público que sacó Madrid Salud y presta el servicio desde el año pasado, sin que se aplicara cláusula de subrogación.

En consecuencia, parte de la plantilla ha perdido un 15 por ciento de su salario con su incorporación a la nueva empresa, dado que se suprime su antigüedad acumulada. Aparte, la concesionaria también ha incorporado nuevos efectivos y ha implicado que varios empleados hayan perdido su puesto de trabajo.

Por tanto, unos 27 trabajadores que realizan estas labores de limpieza de plagas en el alcantarillado están llamados a la huelga con el objetivo de que se recoja en el convenio la subrogación obligatoria de la plantilla cada vez que cambie la contrata.

"Hacemos huelga no por pedir más dinero sino por seguridad laboral y por mantener las condiciones salariales acorde con la antigüedad adquirida", ha insistido el representante de UGT para apuntar que este trabajo público de gestión privada debe realizarse a diario en la ciudad.

La empresa ya ha cursado una comunicación al Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid para manifestar que la huelga no es procedente y previsiblemente se abrirá una mediación de cara a tratar de lograr un acuerdo. No obstante, desde UGT creen que si no se fija la subrogación y se reconoce la antigüedad de la plantilla, habrá paro indefinido.