Un convoy de 40 autobuses de EMT parte a Burgos para dar "oxígeno" a la mitad de la flota calcinada: "Gracias, Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), acompañado del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (i), recibe a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el Centro de Operaciones de Sanchinarro de EMT Madrid - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un convoy compuesto por 40 autobuses propulsados por CNG (gas) de EMT ha partido sobre las 11 horas desde la central de operaciones de Sanchinarro con dirección Burgos para dar "oxígeno" a una flota calcinada, con la mitad de los vehículos destrozados en la ciudad castellana por las llamas, una comitiva que ha sido despedida por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y por la regidora burgalesa, Cristina Ayala, que no ha dudado en reiterar un "gracias, Madrid".

Hasta 45 profesionales de Burgos que se han presentado voluntarios y se han trasladado a Madrid para conducir los autobuses madrileños en una caravana que circula por la A-1 a 70km/h, la velocidad máxima permitida para ellos, y que necesita de la escolta de la Guardia Civil, además de una grúa y asistencia técnica. Ayala ha agradecido a los trabajadores públicos su "esfuerzo titánico".

Los autobuses, serigrafiados con la frase 'Madrid con Burgos' envuelta en un corazón, estarán funcionando al cien por cien por las calles de la ciudad castellana en una semana, ha confirmado la alcaldesa, que ha contestado que aún la policía científica sigue trabajando en el origen del incendio.

El alcalde madrileño ha puesto la nota de humor a la situación constatando que esa caravana de 40 autobuses a 70km/h máximo por la A-1 va a ser "particular y que pocas veces se ha visto". "A ver cómo subimos Somosierra entre todos para poder llegar a Burgos", ha bromeado.

Burgos no necesitará infraestructura cedida para alimentar los autobuses de gas porque cuentan con sus propias instalaciones, que "serán suficientes", ha explicado Ayala, que ha informado de que los conductores han recibido un curso de formación y la ayuda de un 'taller móvil' en el trayecto.

"OXÍGENO" PARA BURGOS

Ayala no ha ocultado el daño que ha hecho a las arcas municipales el incendio, cifrado en pérdidas por más de 20 millones de euros, lo que viene a ser "la capacidad inversora del Ayuntamiento de Burgos durante un año", aunque ha agradecido que los autobuses cedidos suponen "oxígeno para tomar decisiones en un par de años sobre la nueva flota".

"Utilizaremos estos autobuses tanto como sea posible y lo que haremos será establecer un concurso para alquilar nuevos autobuses teniendo en cuenta que tenemos que tener los objetivos 2030-2035 de 50% de emisiones y de cero emisiones. Esto es fundamental para saber qué sector energético va a ser el que abastezca los autobuses de Burgos, si van a ser eléctricos, si van a ser de hidrógeno, porque es el margen de posibilidades que estamos barajando", ha expuesto Cristina Ayala.

El primer edil madrileño ha dibujado la gravedad de la situación. "Es como si la ciudad de Madrid hubiera perdido 1.000 de los 2.000 autobuses que tiene la Empresa Municipal de Transportes todos los días circulando por las calles".

La alcaldesa de Burgos ha relatado que la primera llamada del jefe de bomberos la recibió el martes a las 2.15 horas de la madrugada. Su primera preocupación fue que no se hubieran producido daños personales en un siniestro que supuso que "en apenas dos horas se calcinó la cochera de los autobuses municipales y con ello la mitad de la flota municipal", una "verdadera tragedia". Ha dado cuenta de ella gráficamente mostrando fotografías de los destrozos. "Sólo podemos identificar los autobuses por el bastidor", ha descrito.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los bomberos, que en dos horas sofocaron las llamas, y en especial para un trabajador municipal, un conductor, que intentó en un primer momento apagar el incendio, algo "imposible", pero que "gracias a él se salvaron varios de los autobuses porque los sacó de la cochera".

"CUANDO SE NECESITA, MADRID ACUDE SIEMPRE A LA LLAMADA"

A las 10.22 horas recibía una llamada del alcalde Almeida ofreciendo la ayuda de Madrid. El madrileño ha asegurado que "Madrid está cuando se le necesita y cuando en cualquier lugar de España pasa algún accidente, algún siniestro, algún drama o alguna tragedia, Madrid tiene siempre esa respuesta como ciudad solidaria".

"Cuando vimos las imágenes del trágico incendio en Burgos inmediatamente entendimos que teníamos que hacer algo y ponernos en contacto con la alcaldesa de Burgos para ofrecerle los medios y la disponibilidad de la EMT", ha añadido, tras recordar que Madrid también ha recibido ayuda del resto de España cuando peor lo ha pasado, como en la pandemia o Filomena.

"Inmediatamente entendimos que Madrid tenía que estar ahí, que tenía que estar con Burgos, que teníamos que hacer un ejercicio de solidaridad imprescindible cuando se atraviesan situaciones tan difíciles y que además forma parte del ADN de esta ciudad, que es tremendamente solidaria", ha destacado Almeida, que ha insistido en que, "cuando se necesita, Madrid acude siempre a la llamada".

No ha ocultado que la cesión de los autobuses, gratuita y en principio por seis meses, "no ha sido fácil porque hay muchos detalles técnicos que son complicados", por ejemplo, el cambio del seguro en unos pocos días, unido a que "no es fácil encontrar ni comprar autobuses porque el stock es limitado y los periodos de entrega prolongados".

"Por eso nosotros estamos dispuestos a hablar con el Ayuntamiento de Burgos y ver después de esos seis meses en qué condiciones pueden quedárselos si fuera necesario", ha trasladado Almeida a la prensa dejando claro que la cesión "no a suponer una merma" para la flota madrileña porque está "garantizado que se pueda seguir prestando el servicio en las mismas condiciones de normalidad". Algunos de ellos fueron los empleados para el servicio sustitutorio en las obras de la línea 6 de Metro.

"GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS"

Cristina Ayala ha manifestado que los políticos hablan "mucho pero se acaban las palabras cuando uno tiene que decir Gracias, en mayúscula, por esa solidaridad, por esa generosidad". "Todo lo que tengo que decir se reduce en una palabra, gracias, que diría mil veces. Gracias, gracias, gracias. Gracias Madrid, gracias alcalde Almeida, porque en los momentos difíciles es cuando se nota la política útil y la vocación de servicio de los alcaldes", se ha dirigido a su homólogo.

"Nos salva el servicio público", ha remarcado la primera edil. Martínez-Almeida, por su parte, ha afirmado que está "profundamente agradecido" también por el trabajo de EMT Madrid y sus profesionales, empresa municipal que el año pasado superó por primera vez los 500 millones de usuarios.

La alcaldesa de Burgos ha avanzado que se estudiará algún tipo de agradecimiento institucional a Madrid. "Se lo agradeceremos a los madrileños con algo más allá de que visiten Burgos y tomen morcilla, Ribera y cordero, que eso siempre es bueno, y visiten Atapuerca o la Catedral. Obviamente esto tenemos que agradecerlo de una forma un poco más institucional", ha concluido.

SOLIDARIDAD EN EMERGENCIA

La solidaridad de la EMT se plasmó también en septiembre de 2023, esta vez en Toledo, con un total de 15 autobuses municipales tras las fuertes inundaciones sufridas en las cocheras, que imposibilitaron la prestación del servicio local.

Inmediatamente después del paso de la dana por la provincia de Valencia en 2024, EMT Madrid no dudó en poner a disposición recursos móviles y humanos: un total de 125 trabajadores con una numerosa dotación de grúas de arrastre y vehículos de apoyo se desplazaron hasta las localidades afectadas para ayudar en las tareas de retirada de coches de las vías públicas.

En el ámbito internacional, EMT Madrid hizo entrega a Ucrania en marzo de 2023 de un lote de 32 autobuses de segunda mano ante la acuciante necesidad de vehículos de transporte en diferentes puntos del país.