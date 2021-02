Coordinadora Tercer Sector, apoyado por MM y UP, pide que Defensor del Pueblo investigue supresión de Dirección Igualdad

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora del Tercer Sector, apoyada por Más Madrid y Unidas Podemos, han interpuesto esta mañana una denuncia y queja ante el Defensor del Pueblo de España para que recabe la información oportuna sobre la eliminación de la Dirección de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, administración a la que instan a "remediar los efectos que su decisión causa a la ciudadanía de Madrid sobre sus derechos en materia de igualdad, atención a la mujer y apoyo a la población LGTBI".

Según ha explicado a las puertas de la sede del Defenor desde la Coordinadora Reyes Velayos, se trata de colectivos que son "los más vulnerables en esta pandemia y no tiene sentido que en el mismo momento de que deciden crear nuevas direcciones generales y más personal, eliminen esta dirección y sus competencias pasen de 20 a 9".

"No han consultado al Tercer Sector y han actuado de buena fe. Nos tememos que puedan suprimirse subvenciones, que llegue menos dinero a las entidades sociales, machacadas con esta pandemia, que ya hemos perdido mucho dinero público y privado con la crisis general y que esto repercuta en las ayudas a los colectivos más vulnerables", ha añadido.

Por su parte, Raquel Hurtado, de la Federación de Planificación Familiar en la Coordinadora del Tercer sector ha señalado que con este supresión municipal "se lanza un mensaje a la ciudadanía que el trabajo que realiza esta Dirección no es importante y que las organizaciones que estamos apoyadas por esta Dirección no es importante". "Eso redunda en el colectivo de mujeres, LGTBI y que todos los recursos que deberían destinarse en ese ayuntamiento no se está haciendo", ha dicho.

Por su parte, Carolina Pulido, concejala de Más Madrid, ha indicado que esta eliminación supone "un retroceso de 20 años" y volver a la época en la que era alcalde de la capital Alberto Ruiz Galalrdón, donde solo había una Dirección de Igualdad de Oportunidades, "lo que tiene impacto en las políticas de género en la ciudad".

"No nos pilla de nuevas porque desde hace tiempo están haciendo de manera sibilina que se están haciendo recortes en las políticas de igualdad. Han querido vender lo de las 21 medidas, que no se han cumplido ni el 5 por ciento. Se están estancando los presupuestos. Van a tener mucho menos personal para gestionar los programas. Dirán que el presupuesto no cambia pero en lo que queda de año va a ser imposible ejecutar todos los programas que llevaba esa Dirección general", ha esgrimido.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Paloma García Villa, han explicado que están apoyando al tejido asociativo de Madrid "en esta guerra que tienen las derechas contra el colectivo LGTB y las mujeres".

"En este caso es obvio que eliminando esta Dirección general están haciendo muchas menos cosas por ellos en Madrid; que es lo mismo que ocurre en la Comunidad con la bajada de presupuestos. El Covid y las crisis a quien más afecta es a las mujeres y en temas de conciliaión con el cierre de colegios y trabajos telemáticos", ha explicado.

"En la de 2008 también sucedió. Parecía que habíamos aprendido algo y que no podían retirarse servicios públicos porque los que más lo iban a notar son las mujeres, pero el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y las derechas quieren meternos en una guerra. Con el mural se demostró que el movimiento organizado en la calle es capaz de doblar el brazo al Ayuntamiento y a la Comunidad y que vamos a seguir luchado apoyándoles para que no se pueda dar un plazo atrás en igualdad", ha prometido la diputada de la formación morada.

También considera "evidente" que desde que la ultraderecha entró en las instituciones "le marca el camino al PP y sobre todo a Cs". "Han estado alimentando a un monstruo que ahora les está comiendo y las elecciones catalanas son prueba de ello. Deberían darse cuenta que cuanto más aire les den, más grandes se van a hacer y más fácil va a ser que les coman. A mí me daría igual pero sí por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI y esto es lo que nos preocupa", ha dicho García.

Por su parte, el senador de Más Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha explicado que está habiendo un retroceso en igualdad y derechos LGTBi y "esto responde a un chantaje de la extrema derecha, que ya advertimos que tendrían coste, que los pactos de la extrema derecha iban a tener costes". "Y lo estamos viendo en el recorte salvaje de las subvenciones a los colectivos históricos desde la época de Álvarez del Manzano. Nos parece inconcebible que partidos que se dicen liberales hagan estas cosas", ha reprochado a PP y Cs.