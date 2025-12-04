El corazón de AZCA contará con un nuevo inmueble en la parcela del Edificio Serantes manteniendo la edificabilidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha admitido a trámite y aprobado inicialmente el plan especial para la parcela situada en la plaza de Pablo Ruiz Picasso, 7, en Tetuán, en la que se encuentra ubicado el Edificio Serantes, un inmueble integrado en el complejo de AZCA, que dará paso a un nuevo inmueble manteniendo la edificabilidad.

La iniciativa ha sido promovida por su propietario, ha informado en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Esto hará posible la transformación de esta parcela mediante la construcción de un nuevo edificio que se ajuste a los parámetros marcados en el proyecto de renovación de AZCA. También se ha aprobado someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes.

Desde 1981 en esa parcela se encuentra el Edificio Serantes, que alberga oficinas y comercios y consta de tres plantas de sótano destinadas a aparcamiento de vehículos en 4.330 metros cuadrados. El inmueble "presenta signos de deterioro y obsolescencia y se encuentra en un estado de conservación y funcionalidad que no se ajusta ni a los criterios exigidos por la normativa vigente ni a los estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad que requiere el mercado de oficinas de Madrid".

Su actual disposición "afecta a la correcta accesibilidad y al tránsito de peatones en el interior de AZCA". Los propietarios del inmueble plantean su demolición y la construcción de uno nuevo, como una actuación que contribuirá a la regeneración y reforma urbana que se está llevando a cabo en este complejo comercial y de negocios.

El proyecto contempla, entre otras cuestiones, la adaptación del nuevo edificio a la normativa vigente, la modernización de las instalaciones, la mejora de su eficiencia energética la optimización de los espacios y su integración en el entorno urbano.

El nuevo edificio propuesto mantiene la edificabilidad en los 4.300 metros cuadrados, aunque reduce la superficie sobre la que se edificará hasta los 1.736, cuando actualmente ocupa 2.659. Tendrá tres plantas sobre rasante y otras tres de sótano. Para su construcción, los propietarios contemplan un plazo de cuatro años.