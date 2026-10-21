El corazón de Madrid se prepara para la Navidad instalando las luces diseñadas a partir de los dibujos de niños - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Madrid que dan acceso a la Plaza Mayor se preparan para la Navidad con la instalación de las luces diseñadas a partir de los dibujos de los niños y niñas de primero y segundo de Primaria ganadores del tercer concurso escolar convocado por el Ayuntamiento.

Los ganadores del certamen son Arabia Amador Gabarre, del CEIP República de Uruguay (Latina), con 'Arlequín navideño'; Alba Heras Castro, del Colegio San Viator (Usera), con 'Los sabios de Oriente'; Samuel Politado Nabaonag, del Colegio San Antonio (Tetuán), con 'La Virgen María'; Sofía Liciu Budur, del Colegio Zazuar (Villa de Vallecas), con 'El reno feliz'; Amelia Marina Sánchez Díaz, del Colegio La Salle Sagrado Corazón (Fuencarral-El Pardo), con 'Merry Christmas'; y Mateo Jiménez Miguel, del Colegio Madres Concepcionistas (Moncloa-Aravaca), con 'Estrellas de Belén'.

Las luces diseñadas por niños en 2024 y 2025 también seguirán iluminando la Navidad madrileña. Se podrán disfrutar en la calle Atocha (entre la plaza de Jacinto Benavente y Antón Martín) y en varias vías situadas entre la calle Mayor y la plaza de Ópera.

DESDE FINALES DE NOVIEMBRE

Madrid encenderá su Navidad a finales de noviembre con novedades como un árbol en Cibeles, con el edificio del Ayuntamiento iluminado, y un guiño al año Xacobeo en Atocha.

El contrato aprobado alcanza los 5,9 millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño, que se extenderá hasta el día de Reyes. La iluminación navideña de este año se sitúa en el entorno de los 7,3 millones de euros y llegará a a más de 250 emplazamientos de la ciudad en los 21 distritos.

El alumbrado será respetuoso con la sostenibilidad ambiental, con más de 14 millones de bombillas led priorizando un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños. Como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

Y, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

MÁS DE 130 CEREZOS Y 7.458 CADENETAS

Las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver. A ellos se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.