Ayuso asegura que Aguirre "está bien" con síntomas parecidos a los suyos y le desea pronta recuperación

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este jueves que le consta que la expresidenta regional Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, ambos positivos en coronavirus, "están bien" con síntomas parecidos a los suyos y les ha deseado una pronta recuperación.

La expresidenta madrileña y su esposo están ingresados en un centro hospitalario tras contraer este virus, según han indicado a Europa Press fuentes populares.

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, Ayuso ha indicado que le consta que "están bien", con síntoma similares. "Les deseo una pronta recuperación y nada más", ha lanzado.

La presidenta autonómica ha explicado que en su caso no ha tenido fiebre y que solamente siente cansancio, algo que no sabe si se debe al propio virus o al trabajo de todas las semanas.

"En mi caso no me puedo quejar lo más mínimo. Me preocupa la gente que está en los hospitales y que no puede estar acompañada", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que están poniendo en marcha "todas las medidas" para que este asunto "pase lo antes posible" porque "la mayoría que lo tienen, lo han tenido o lo van a tener, lo van a pasar con bastante facilidad", como cree que es su caso.