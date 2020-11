Ayuso cree que la Comunidad y el resto de España serán ahora "más seguras" al exigirse PCR en origen

En octubre envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea para pedir mayores controles

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ahora la región y el resto de España "serán más seguras", tras anunciar el Gobierno que pedirá PCR en origen a pasajeros que procedan de países de riesgo.

"Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia", ha escrito la dirigente regional en Twitter. La presidenta ha subrayado que llevaban "más de seis meses peleándolo". "Demasiado tiempo", ha remarcado.

Posteriormente, desde el Gobierno regional, han recordado, en un comunicado, que la presidenta madrileña lleva seis meses pidiendo al Gobierno central que estudie medidas y establezca un protocolo claro en los aeropuertos, como el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, "al tratarse de la principal puerta de entrada del país y no existir unos controles férreos que detecte a personas portadoras del virus".

Ayuso ha insistido siempre en que "un país que no cuida sus fronteras no transmite el mensaje de seguridad que garantice que los ciudadanos sigan viviendo a España, tanto a hacer negocios como turismo".

Así, desde el pasado mayo la presidenta ha planteado esta cuestión en las diferentes videoconferencias y conferencias de presidentes celebradas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El 24 de ese mes le mostró su "intranquilidad" ante "la falta de medidas" y solicitaba desde protocolos claro para los aeropuertos hasta la posibilidad de estudiar un pasaporte de salud con el que pudiesen salir desde otros aeropuertos o cámaras térmicas en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, el quinto más grande de Europa.

Además, el pasado 17 de junio Ayuso trasladó esta petición por carta expresamente a Sánchez, quien le contestó el 20 de junio transmitiendo un mensaje de tranquilidad pues, en su opinión, en el aeropuerto de Barajas "ya se estaban tomando medidas y no consideraba necesario realizar PCR en origen para países con alta incidencia".

El pasado 16 de octubre también escribió una misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar mayores controles y una normativa común contra el Covid-19 en todos los aeropuertos del espacio aéreo europeo, una petición que reiteró en la última conferencia de presidentes donde Von der Leyen participó de forma excepcional.

Además de la presidenta, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho hincapié en esta medida y así se lo ha ido trasladando en las distintas reuniones con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en los encuentros del Consejo Interterritorial, han recordado desde el Ejecutivo autonómico.

192 CASOS IMPORTADOS

Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han detectado desde el pasado mes de mayo un total de 192 casos importados con sintomatología, destacando un incremento sustancial en el mes de julio, cuando se recuperó una cierta normalidad en los vuelos, con la apertura del espacio aéreo. A estos se les suma entre 600 y 700 asintomáticos que la Consejería de Sanidad calcula que han podido entrar por Barajas.

Según los datos facilitados por Aena, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en septiembre el mayor número de pasajeros de la red con 985.077. En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que registró un mayor número de movimientos ese mes también fue el madrileño con un total de 12.412