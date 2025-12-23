El Corral de Comedias de Alcalá volverá a acoger en sus tablas los entremeses cervantinos de 'Enmudecer con hablar'

Escena de 'Enmudecer con hablar' en el Corral de las Comedias de Alcalá de Henares - CORRAL DE LAS COMEDIAS

El Corral de Comedias de Alcalá de Henares volverá a acoger en sus tablas 'Enmudecer con hablar', el díptico entremesil con versión y dirección de Abel González Melo, que regresará a este espacio emblemático de la ciudad complutense del 26 de diciembre al 11 de enero tras la buena acogida obtenida en su estreno hace dos temporadas.

El público tendrá así la oportunidad de ver de nuevo estos entremeses cervantinos que cobran vida sobre el escenario a través de enredos, engaños, música y humor, según ha destacado el espacio cultural en un comunicado.

El montaje reúne 'El vizcaíno fingido', que parte del engaño que dos caballeros traman contra una dama, y 'Los habladores', donde la incontinencia verbal recibe su merecido. Ambos textos ofrecen, según González Melo, personajes que sorprenden por su sinceridad, frescura e insolencia, y confirman a Cervantes como un autor de plena vigencia y, a su juicio, del futuro.

La propuesta cuenta con un elenco hispano-cubano integrado por Dayana Contreras, Antonio Dueñas, Georbis Martínez, Rey Montesinos y Yanet Sierra, que dan vida a los múltiples personajes de los entremeses. El montaje se apoya además en 'Commedia dell'Arte' de Mariano Aguirre y en las máscaras de Antonio Fava. Dueñas participa también como músico en escena, acompañando los actos con una mandolina, instrumento que considera un puente natural con el universo cervantino.

El regreso de 'Enmudecer con hablar' coincidirá con la inauguración de una nueva exposición dedicada a los entremeses de Miguel de Cervantes. La muestra recorre cuatro producciones realizadas íntegramente por la Fundación Teatro de La Abadía a lo largo de sus tres décadas de trayectoria, todas ellas basadas en textos incluidos en la edición príncipe de 'Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados' (1615).

El itinerario expositivo arranca con el emblemático montaje de 'Entremeses' dirigido en 1996 por José Luis Gómez junto a Rosario Ruiz Rodgers, continúa con 'Dos nuevos entremeses, nunca antes representados', dirigido por Ernesto Arias en 2016, y se detiene en 'Enmudecer con hablar', estrenado en 2023 en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Completa el recorrido 'Elecciones y divorcios', díptico dirigido también por González Melo y estrenado en 2024.

Trajes, fotografías, carteles y diversos objetos escénicos de estas producciones conforman una muestra que celebra la vigencia de la obra teatral de Cervantes, su riqueza escénica, su vitalidad lingüística y el humanismo que la atraviesa.

La exposición, comisariada por Javier Chavarría y Abel González Melo, podrá visitarse a partir de este viernes, 26 de diciembre, y será de libre acceso tanto para el público de los espectáculos como para quienes participen en las visitas guiadas.

Esta iniciativa se inscribe en la conmemoración de dos aniversarios clave para la Fundación Teatro de La Abadía en 2025: el trigésimo aniversario de la institución y los veinte años de su gestión al frente del Corral de Comedias de Alcalá de Henares.