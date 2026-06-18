Cortada la Línea 9 de Metro entre Mirasierra y Paco de Lucía por una avería en la señalización

Archivo - Estación de metro de Mirasierra - EUROPA PRESS/MADRID - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio en la Línea 9 de Metro (Paco de Lucía-Arganda del Rey) ha quedado interrumpido la mañana de este jueves entre Mirasierra y Paco de Lucía, en ambos sentidos, por una avería en la señalización.

La incidencia en las instalaciones se ha producido a las 09.45 horas y afecta a las dos últimas estaciones de la línea, han informado a Europa Press fuentes de la compañía metropolitana.

En concreto, se trata de una avería que afecta a la señalización. Técnicos del suburbano trabajan en el lugar para intentar de solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.