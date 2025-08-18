Corte temporal esta noche en la M-408 por obras de ampliación de la pasarela de la nueva estación de Parla Norte - AYUNTAMIENTO DE PARLA

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha autorizado el corte temporal desde las 22 horas de este lunes y hasta las 6 horas de este martes en la carretera M-408 que une Parla y Pinto para las obras de ampliación de la pasarela de la nueva estación de Parla Norte que está ejecutando el Ayuntamiento parleño.

Según advierte el Ayuntamiento de Parla, en función del desarrollo de estos trabajos el corte podría prolongarse hasta las 6 horas del miércoles.

Esta medida tendrá lugar con motivo de la recepción e instalación de las vigas de la nueva pasarela que amplía la actual, junto a la plaza de toros. El recorrido alternativo será por la prolongación de calle Cuenca y calle Julio Romero de Torres, para dar salida por calle Pinto a la carretera M-408.