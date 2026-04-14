Cortes totales nocturnos en la M-607 desde este martes por trabajos de asfaltado para el tercer carril

Obras en la M-607 para ampliar al tercer carril - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera M-607 sufrirá cortes de tráfico nocturnos desde este martes y hasta el próximo viernes día 17 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, en sentido Madrid, para acometer trabajos de asfaltado con motivo de los trabajos de asfaltado incluidos en las obras de ampliación del tercer carril.

Durante esos días se ejecutarán diferentes tareas de extendido de la capa de rodadura --la superficie asfáltica-- de dicha vía, que implicarán afecciones al tráfico, fundamentalmente en horario nocturno, con el objetivo de reducir su impacto en la movilidad habitual de los conductores y usuarios, según la información facilitada desde la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, el martes el miércoles, en horario de 22.00 a 06.00 horas, se llevarán a cabo cortes totales de la M-607 en sentido Madrid entre los puntos kilométricos 25,500 y 23,800. Se habilitará un itinerario alternativo de incorporación a la carretera a través de la salida 24, a su paso por la Avenida del Parque, y, de forma específica, por la vía de servicio.

El jueves día 16 se implementará el corte total del ramal de salida e incorporación 24, en sentido Madrid, también entre las 22.00 a 06.00 horas, con motivo del asfaltado de la capa de rodadura correspondiente al carril de trenzado.

AFECTACIONES DIURNAS AL TRÁFICO

Además, durante la jornada diurna de este martes y miércoles también podrán producirse estrechamientos, por trabajos de colocación de barrera metálica, lo que conllevará también la posibilidad de algunos cortes temporales.

En concreto, las interrupciones podrán afectar al ramal de salida 24 desde Tres Cantos, en sentido Colmenar, permitiéndose, en caso de corte total, el paso de autobuses del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Por su lado, el jueves y el viernes también podrán registrarse estrechamientos, con posibilidad de cortes temporales en el ramal de incorporación 25, en sentido Colmenar Viejo.

Las intervenciones forman parte del proyecto de ampliación a tercer carril de la M- 607. En fases anteriores ya se han llevado a cabo trabajos de ampliación de plataforma, adecuación de enlaces y actuaciones preparatorias que permiten ahora avanzar hacia la fase final de asfaltado.

En un comunicado, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos se ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación, respetar la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones de tráfico.