Cortes de tráfico, cambios en 21 líneas de EMT y cierre de accesos de Metro a Gran Vía por el desfile de San Patricio

Archivo - Archivo.- Desfile de San Patricio en la Gran Vía - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'San Patricio Madrid Fest 2026' que se celebrará este sábado en la Gran Vía de Madrid en honor al patrón de Irlanda obligará a interrumpir la circulación de tráfico en varias calles de la almendra central de la capital y provocará modificaciones en el recorrido habitual de hasta 21 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El desfile que desde las 17.00 horas recorrerá la Gran Vía hasta la Plaza de España contará con más de 700 gaiteros y más de 1.300 participantes y 40 agrupaciones en total, que incluyen bandas de gaitas, agrupaciones de danza, deportivas y de animación. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una importante asistencia de público, en torno a 60.000 en los momentos de mayor afluencia.

De esta forma, desde el Consistorio madrileño han adoptado una serie de medidas para garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los asistentes durante el desarrollo de este desfile festivo, programado entre las 17.00 y las 19.30 horas, con la participación de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad.

El desfile, actividad principal de la festividad, comenzará en la calle Gran Vía, a la altura de Caballero de Gracia, y finalizará en la Plaza de España, concretamente en la intersección de la calle Princesa con la calle de los Reyes. De esta forma, se prevé cortes de tráfico desde las 15.30 horas hasta las 19.30 horas en la Gran Vía.

También se interrumpirá la circulación rodada en Caballero de Gracia y Virgen de los Peligros, desde las 15.15 hasta las 17.30 horas, y en las calles Maestro Guerrero y Reyes, desde las 15.00 hasta las 21.00 horas, así como desde las 15.30 horas hasta las 19.30 horas en calle Princesa, desde Ventura Rodríguez hasta Plaza de España, Cuesta de San Vicente y calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía.

Un total de 21 líneas de autobús de la EMT que pasan por la zona sufrirán alteraciones en sus recorridos habituales entre las 15.15 y las 21.00 horas del sábado. En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 9, 25, 39, 44, 46, 52, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158, C1 y C2.

Además, en horario de 17.00 a 22.00 horas, con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana se cerrará el acceso al Metro de Plaza de España situado en Gran Vía, número 78; el acceso al Metro de Callao localizado en Gran Vía, número 39, y los accesos al Metro de Gran Vía, localizados en los números 23 y 28 de la citada calle.

También se registrarán afecciones en las reservas de estacionamiento localizadas en las siguientes calles Caballero de Gracia y Virgen de los Peligros (desde las 14.00 hasta las 17.30 horas) y calles Maestro Guerrero y Reyes (desde las 14.00 hasta las 21.00 horas).

Podrán verse afectados igualmente los accesos y salidas de los aparcamientos municipales de Plaza del Rey, Pedro Zerolo, Plaza de Santo Domingo, Plaza de España, Luna-Tudescos, Mostenses, Sevilla, Plaza del Carmen y Descalzas.

CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

Para poder acceder al evento, las estaciones más próximas de Metro son Callao (líneas 3 y 5); Sol (líneas 1, 2 y 3); Gran Vía (líneas 1 y 5); Banco de España (línea 2); Plaza de España (líneas 3 y 10); Santo Domingo (línea 2); Ópera (líneas 2 y 5); Sevilla (línea 2); Chueca (línea 5) y Noviciado (líneas 2, 3 y 10). Las estaciones más próximas para llegar en Cercanías son la de Sol (C-3 y C-4) y Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10).

Hasta las 15.00 horas, en las proximidades del evento circularán las líneas de autobús de EMT de Madrid número M1, M3, 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 27, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 62, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158 y 203, C1, C2, C03 y E1.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público para llegar y evitar la circulación en vehículo privado en las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico y, para desplazamientos de largo recorrido, utilizar la M-30 y M-40.