Cortes de tráfico y modificaciones en 45 líneas de EMT este domingo en Madrid por la Carrera de la Mujer

Archivo - Archivo.- Cientos de personas durante la Carrera de la Mujer 2025 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Madrid son escenario este domingo de una nueva edición de la 'Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana', una cita deportiva que obligará a cortas varias calles en distintos puntos de la capital y provocará modificaciones en 45 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Una cita deportiva que celebra su 22ª edición con un recorrido que discurrirá por viales de los distritos de Chamartín, Chamberí, Salamanca, Centro y Moncloa-Aravaca entre las 09.00 y las 12.30 horas, según las previsiones iniciales.

Con salida a las 09.00 horas en el Paseo de la Castellana y meta en el Paseo de Camoens, la marea rosa tendrá que completar los casi 6,5 kilómetros de recorrido para sumarse posteriormente al festival de fitness y aeróbic y actuaciones musicales de la mano de Alejo Stivel, que repasará sus grandes éxitos con Tequila, y Team D'Luxe.

El evento deportivo contará con una previsión de 38.000 participantes en el momento de mayor concurrencia, por lo que desde el Ayuntamiento de la capital se pondrá medidas especiales para garantizar la movilidad y seguridad tanto de los asistentes al evento deportivo como del resto de usuarios de la vía pública. Así, se contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que velará para ello.

Debido a las labores de montaje y desmontaje de la salida, desde las 05.00 hasta las 12.00 horas se cerrará al tráfico la calzada central del Paseo de la Castellana entre la Plaza de San Juan de la Cruz y Raimundo Fernández Villaverde.

Además, a partir de las 8.30 horas habrá cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana (salida), Plaza de San Juan de la Cruz, Plaza del Doctor Marañon, Glorieta Emilio Castelar, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Plaza de Callao, Plaza de España, Princesa, Marqués de Urquijo, Paseo del Pintor Rosales, Francisco y Jacinto Alcántara, Paseo de Camoens (meta).

La apertura al tráfico de los viales se irá realizando de manera progresiva y se espera que alrededor de las 11.15 horas se estima que se encuentre restablecido el tráfico en la totalidad de los viales, salvo la zona afectada por el desmontaje de la salida anteriormente indicada.

Debido a estos cortes, además, un total de 45 líneas de autobús de la EMT verán modificados sus itinerarios a lo largo del día. En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 61, 62, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, 160, 161, 162, 164, 203, C1, C2, C03 y S10.

En cualquier caso, está previsto que entre las 8 y las 9 horas se refuercen las líneas 6, 7 y 8 de Metro para facilitar la llegada de los asistentes al evento.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, se aconseja hacerlo por la M-30 y M-40.

TRANSPORTE PÚBLICO

En este sentido, en las inmediaciones del punto de salida, se dispone de dos estaciones de Metro cercanas, la de Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10) y la de Gregorio Marañón (líneas 7 y 10), mientras que en la zona de metra las paradas del suburbano más próximas son las de Moncloa (líneas 3 y 6) y Argüelles (líneas 3, 4 y 6).

Además, también en la zona de salida se encuentra la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios (líneas C1, C2, C3, C4a, C4b, C7, C8, C8a y C10).

En cuanto a la red de EMT, cuentan con parada próxima a la zona de salida las líneas 5, 7, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 45, 126, 147, 149, 150, C1 y C2, mientras que en la zona de meta disponen de parada las líneas 001, 1, 16, 21, 44, 46, 61, 62, 74, 82, 83, 132, 133, 138, 160, 161, 162 y 164.