Cortes de tráfico con motivo de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2025, el primero este sábado

Archivo - Los bolivianos celebran la fiesta de la Virgen de Urkupiña - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Se verán afectados los distritos de Retiro, Arganzuela y Latina

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado las incidencias y cortes de tráfico con motivo de la celebración de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2025 y sus diferentes eventos en la ciudad.

En primer lugar, en el Distrito de Retiro, este sábado se encuentran previstas incidencias hasta las 21.30 horas (aproximadamente) en el Paseo del Prado desde Montalbán hasta Claudio Moyano, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

En el Distrito de Arganzuela, este domingo se esperan cortes entre las 15 y las 21.30 horas en las siguiente vías: Paseo de Yeserías, Carmen Cobeña, Paseo de la Chopera y Jaime el Conquistador.

Por su lado, el 17 de agosto estarán previstos cortes de tráfico en el Distrito de Latina en la Avenida de Ángel Sanz Briz y en las calles Alhambra y Gertrudis de la Fuente. La incidencia será entre las 12 y las 21 horas (aproximadamente).

AFECCIONES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Asimismo, estos cortes provocarán afecciones a las líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que verán modificadas sus itinerarios habituales. Todas las incidencias, cambios y afecciones se podrán consultar con la información completa de los desvíos de las líneas en su página web.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid recomienda evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico.