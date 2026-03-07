Cortes de tráfico y numerosas líneas de EMT afectadas este domingo por las marchas del 8M

Archivo - Autobús de EMT frente al palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Las manifestaciones convocadas este domingo por el 8M, Día Internacional de la Mujer, complicarán durante la jornada la circulación rodada en la ciudad de Madrid, con cortes de tráfico y numerosas líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que sufrirán algún tipo de afectación en sus recorridos.

A ello se suman eventos deportivos como la 'Carrera Popular 15 Km MetLife Madrid Activa' y la Media Maratón Universitaria, que también se desarrollarán durante este domingo. Los cortes de tráfico comenzarán desde primera hora de la mañana y está previsto que se prolonguen hasta entrada la tarde, principalmente en las calles de la almendra central de la capital, por lo que se recomienda el uso del transporte público para los desplazamientos.

Los principales cortes estarán motivados por las manifestaciones del 8M, con dos grandes marchas por el centro de la capital, con salida desde Cibeles y Atocha a partir de las 12.00 horas, que recorrerán las principales arterias de la ciudad.

En concreto, la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) recorrerá las calles de la capital en una manifestación con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista', que saldrá a las 12.00 horas de Cibeles y pasará por calle Alcalá, Gran Vía y Callao hasta finalizar en Plaza España.

Por su lado, la Comisión 8M marchará desde Atocha, a las 12.00 horas bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes', pasando por Paseo del Prado, Cibeles y calle Alcalá hasta finalizar en el Metro Sevilla.

Contará con varias paradas: en Neptuno, centrada en Palestina y el "antimilitarismo"; la segunda, entre Neptuno y Cibeles, por el antirracismo y la regularización; la tercera en Cibeles, sobre las violencias y los derechos sexuales y reproductivos; y la última, frente al Ministerio de Igualdad, por el desarrollo de la Ley Trans y contra la modificación de las órdenes ministeriales al condicionar sus ayudas a asumir el enfoque abolicionista sobre la prostitución.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda la utilización del transporte público, y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, se aconseja utilizar la M-30 y M-40.

CORTES DE TRÁFICO

Debido a las labores de montaje y desmontaje para su desarrollo se producirán cortes de tráfico en la calle Alcalá con Cedaceros entre las 09.00 y las 11.00 horas y entre las 15.00 y las 16.00 horas. En este caso, once líneas de la EMT se verán afectadas: 002, 3, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53 y 150.

También se producirán cortes de tráfico de 10.30 a 16.00 horas, aproximadamente, en la Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Alcalá, Sevilla y Puerta del Sol. En este caso, serán 25 líneas de autobús las que se verán afectadas en la zona de Cibeles: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 145, 150, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

En la zona Centro, se cortarán entre las 10.45 y las 14.30 horas las calles Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado y Plaza Cánovas del Catillo. Otras 25 íneas de autobús deberán cambiar sus recorridos: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

Las calles Alcalá y Gran Vía estarán cerradas a la circulación entre las 11.30 y las 15.30 horas, con 21 líneas de autobús de la EMT afectadas: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 15, 20, 44, 46, 51, 52, 53, 74, 75, 133, 146, 147, 148 y 150.

Otra manifestación causará cortes de tráfico de 10.30 a 14.00 horas en la zona de Retiro, afectando a Avenida Albufera, Avenida Ciudad de Barcelona, Paseo Infanta Isabel y Plaza Emperador Carlos V. Afectará a 35 líneas de EMT: 001, 6, 8, 10, 14, 19, 24, 26, 27, 32, 34, 37, 45, 54, 56, 57, 58, 59, 85, 86, 102, 103, 111, 113, 136, 141, 148, 152, 156, 310, C1, C2, C03, E1 y Exprés Aeropuerto.

Finalmente, de 16.30 a 19.30 horas, también habrá afectaciones al tráfico en Plaza de España y Callao, con 19 líneas de EMT que modificarán sus recorridos: 001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 158, C1, C2 y SE3 (cierre L3 Metro).

AFECCIONES POR LA METLIFE MADRID ACTIVA

También el domingo por la mañana, la capital acogerá un año más la 'Carrera Popular 15 Km MetLife Madrid Activa', un evento deportivo de carácter solidario que en este XI edición volverá a poner el foco en la concienciación y apoyo a las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La cita deportiva, que se desarrollará entre las 08.30 y las 10.30 horas, tiene previsto reunir a cerca de 10.000 corredores en un circuito de 15 kilómetros que conectará Plaza Castilla con Madrid Río pasando por viales de los distritos de Tetuán, Chamberí, Chamartín, Salamanca, Centro y Moncloa-Aravaca.

La salida será a las 08.30 horas en el Paseo de la Castellana, a la altura de las calles Juan Hurtado de Mendoza y Francisco Gervás, en dirección a Plaza de Castilla y la meta se ubicará en la explanada del Rey.

Debido a las labores asociadas al montaje de la zona de salida de la prueba, las incidencias de tráfico podrán iniciarse en el tramo de la calzada central del Paseo de la Castellana comprendido entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de Castilla desde las 6.30 horas aproximadamente.

Con motivo de la disputa de la carrera, está previsto que entre las 08.00 y las 10.30 horas, aproximadamente, se lleven a cabo cortes de tráfico en Paseo de la Castellana; Plaza de Castilla; Bravo Murillo; Glorieta de Cuatro Caminos; Raimundo Fernández Villaverde; Plaza de Colón; Paseo de Recoletos; Génova; Sagasta; Carranza; Alberto Aguilera; Princesa; Paseo de Ruperto Chapí; Paseo de Camoens; Puente de los Franceses; Avenida de Valladolid; Paseo de la Florida y Puente del Rey.

El evento ocasionará afecciones a un total de 46 líneas que verán modificados sus itinerarios a lo largo del día: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 21, 27, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 61, 62, 64, 66, C1, C2, 75, 83, 124, 126, 128, 133, 138, 147, 149, 150, 160, 161, 162, 164, 179, C03 y SE832.

Con el fin de facilitar la movilidad de los participantes, la organización pondrá a disposición de los corredores inscritos en la prueba, un servicio especial de autobuses entre el Templo de Debod (frente a la calle Ferraz, 18) y Mateo Inurria (frente al número 5). El horario general del servicio es a las 07.00, 7.30, 11.00, 11.30 y 12.00 horas, con una dotación de 3-4 autobuses.

MEDIA MARATÓN CIUDAD UNIVERSITARIA, TAMBIÉN ESTE DOMINGO

También este domingo se celebra XLVI edición de la media matarón universitaria 'La Carrera de Todos', con recorridos de 7, 14 y 21 kilómetros, en la Universidad Complutense de Madrid.

La salida será a las 9.30 horas en la glorieta del Cardenal Cisneros y la meta se situará en la pista de atletismo del Complejo Sur. De forma paralela, se celebrará la Carrera/Marcha de 1,5 kilómetros, de carácter no competitivo.

Debido a las labores de montaje y desmontaje de la salida/meta de la prueba deportiva, se podrán registrar incidencias de tráfico desde las 7.30 horas hasta las 13.00 horas (aproximadamente) en las inmediaciones de la avenida Juan de Herrera (Glorieta del Cardenal Cisneros) y el Complejo Deportivo Sur.

En este caso, los cortes de tráfico serán en Avenida Juan de Herrera; Arquitecto López Otero; Eduardo Saavedra; Profesor Aranguren; José Antonio Nováis; Avenida de la Complutense; Doctor Fernando Castro Rodríguez; Doctor Severo Ochoa; Plaza del Cardenal Cisneros; Obispo Trejo y Martín Fierro. En total, nueve líneas de autobús de la EMT se verán afectadas entre las 09.00 y las 12.00 horas: 46, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162 y 164.