El coste de criar a un hijo en la Comunidad aumenta a 896 euros al mes, un 18% más que la media, según Save The Children

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste de la crianza ha aumentado en la Comunidad de Madrid hasta llegar a un promedio mensual de 896 euros por hijo o hija en 2024, lo que supone un incremento del 10% con respecto a 2022 y un aumento del 39% sobre 2018, antes de la pandemia y la crisis de precios, según el estudio 'El Coste de la Crianza en España 2024' realizado por Save the Children.

De este modo, criar a un hijo o hija en la región es un 18% más caro que el coste promedio a nivel nacional al mes, que se situó en 758 euros, con un incremento del 13% respecto a 2022 (cuando eran 672 euros mensuales) y de un 29% con respecto a 2018 (587 euros mensuales).

Según el informe, publicado este martes, el aumento de estos costes en la crianza se debe principalmente a la inflación. La vivienda continúa siendo el principal gasto para las familias madrileñas (22% del total del presupuesto), lo que supone un 13% más que hace dos años y acumula una subida del 162% en los últimos seis años.

Tras la vivienda, el segundo gasto principal es el de la alimentación, otro de los sectores con mayores subidas de precios. En concreto, llenar la cesta de la compra ha subido un 25% en los últimos dos años y un 41% desde 2018. También sufren fuertes subidas la partida de muebles y enseres (un 24% más respecto a 2022), así como la de ropa y calzado (un 11% más).

Por comunidades autónomas, existe una amplia disparidad territorial entre los 938 euros de Cataluña, que lidera el ranking, y los 722 euros de media que cuesta la crianza en Andalucía, que lo cierra.

Esto se traduce en que criar a un hijo o hija en Cataluña es hasta un 30% más caro que en Andalucía, diferencia que ha aumentado desde el último cálculo en 2022 (cuando era del 27,8%). También están por encima de la media nacional, además de Madrid, la Comunitat Valenciana (839 euros) y Euskadi (866 euros).

GASTO DE LAS FAMILIAS MADRILEÑAS POR ETAPAS DE EDAD

Por edades, el coste para la etapa de 0-3 años en la Comundiad ha aumentado un 12% con respecto a 2022, por encima del aumento del coste medio del 10%. El gasto más elevado en esta etapa es el de conciliación (la escuela infantil), más de un tercio del total, seguido de la vivienda (24,4% del total) y la alimentación (10,5%).

Entre los 7 y los 18 años, la alimentación ha pasado a ser el segundo gasto para las familias en lugar del tercero --entre los 13 y los 18 años ocupa un 20% del presupuesto familiar-- con el correspondiente impacto en el bienestar de la infancia y la adolescencia.

De los 7 a los 12 años, la crianza alcanza sus valores máximos --951 euros al mes-- y el impacto de la inflación de los dos últimos años es mayor (un 13% más que en 2022).

EL 16% DE LOS HOGARES CON HIJOS EN LA REGIÓN NO PUEDEN CUBRIR COSTES

El informe destaca que en los últimos años, a medida que el precio de necesidades básicas como la vivienda, la alimentación y la energía aumentan, la presión financiera para los hogares con niños y niñas en la Comundiad es cada vez mayor.

En este sentido, indica que en la Comunidad de Madrid casi 114.000 hogares con hijos (16% del total) no pueden cubrir los costes derivados de la crianza ni destinando todos sus recursos a ello y un 44% destinan más de la mitad de su presupuesto a asegurar los bienes y servicios básicos que sus hijos e hijas necesitan.

Así, el porcentaje de niñas y niños que viven en hogares con carencias severas de acceso a bienes y servicios fundamentales ha subido desde 2021 casi 3,5 puntos hasta colocarse en el 9,4% --111.000--, el tercer dato poblacional más alto de toda España.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el informe señala que los gastos que más han aumentado desde 2022 son los relacionados con los suministros de la vivienda (63%) y la alimentación (26%), pero precisa que los hogares con menores son los más afectados por la evolución de los precios, con una "inflación específica de la crianza" que supera entre un 37% y un 51% a la inflación general.

Así, desde la ONG señalan que "las familias con hijos o hijas deben destinar más de la mitad de su renta a estos gastos, y la probabilidad de estar bajo el umbral de la pobreza aumenta un 70% para quienes tienen menores de edad a su cargo". Según Save The Children, el 43% de los menores españoles viven en hogares con "serias dificultades" para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2022.

"La crianza representa una carga económica considerable para las familias, especialmente en la adolescencia, y se ha convertido en un factor de riesgo significativo de pobreza", ha asegurado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Según refleja el estudio, por ejemplo, si la tasa de pobreza relativa de la población general se ha mantenido estable en el último año (pasando del 20,8 al 20,2%), entre la población infantil y juvenil ha ascendido en el último año del 27,8% al 28,9%.

Además, Save The Children califica de "especialmente preocupante" que la mitad de los 530.000 hogares monoparentales están en riesgo de pobreza. Es el caso de Inma y su hijo de 12 años. "Compramos menos cosas cada vez. Pescado pocas veces porque normalmente terminamos yendo a coger la misma bolsa de congelados. Porque el fresco es bueno, está ahí, pero es demasiado caro para estar comprándolo con una frecuencia más o menos normal", explica.

El hijo de Inma acude a un instituto con aulas TEA (espacios educativos especializados para niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista). "Necesita muchísima ayuda. Normalmente, como económicamente no le puedo pagar terapias, se las hago yo en casa, pero le hago lo que puedo como madre, porque como no soy su terapeuta no lo puedo tratar", explica.

AUMENTA UN 63% EL GASTO EN VIVIENDA CON RESPECTO A 2022

Por otro lado, el informe apunta que los gastos corrientes de vivienda están entre los que más han aumentado, con un incremento del 63% desde 2022 y del 153% desde 2018. De promedio, el coste adicional con respecto a la vivienda cuando nace un niño asciende a 92 euros al mes. En total, los gastos relacionados con la vivienda, sumando suministros del hogar, ascienden a 135 euros mensuales por hijo o hija.

Además, el estudio señala que el coste de criar a un niño o una niña varía "significativamente" según la etapa de la infancia o adolescencia. Así, de 0 a 3 años el coste mensual es de 609 euros, siendo las principales partidas la conciliación (las escuelas infantiles), la vivienda (adaptar el espacio a un nuevo miembro) y la alimentación.

De los 4 a los 6 años el coste mensual es de 692 euros y, de los 7 a los 12 años, se alcanza la máxima cifra, con un coste mensual de 812 euros, algo que Save The Children achaca a la necesidad de adaptaciones en el espacio y a que los niños ya comen más cantidad de alimentos. De los 13 a los 17 años el coste mensual es de 807 euros, coincidiendo con la etapa en que los menores ya empiezan a salir con los amigos y a tener dispositivos tecnológicos.

El estudio concluye con un llamamiento para reforzar las políticas públicas de apoyo a la crianza, como la implementación de una prestación universal por hijo o hija a cargo. Esta medida, según la ONG, ayudaría a las familias con una parte de los costes de crianza, eliminando barreras burocráticas y proporcionando un apoyo continuo, especialmente para aquellas con menos recursos.

"Los próximos Presupuestos Generales del Estado son una oportunidad para comenzar a avanzar en la creación de esta prestación, que cuenta con un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas", ha subrayado Andrés Conde.