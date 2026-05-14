El coste del viaje de Ayuso a México y el "boicot" del Gobierno protagonizarán el Pleno de este jueves

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El coste del viaje de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México y la falta de "seguridad" y "boicot" que denunció la dirigente regional y del que acusa al Ejecutivo nacional, así como a la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, protagonizarán el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid.

Fue este mismo martes cuando la presidenta regional, tras volver de su viaje al país mexicano y cancelar su presencia en los Premios Platino por el "boicot" denunciado, señaló que el Gobierno de España la "puso en peligro" y la "abandonó".

Ayuso aseguró que tuvo que ir escoltada en México "hasta la puerta del avión" durante su viaje institucional mientras el Gobierno de España no le preguntó ni "cómo estaba". "Tenían todo el tiempo del mundo para criticarme, pero estando allí y sin molestarse en saber dónde estoy y cómo me encuentro y quién me está proporcionando seguridad o cómo me la estoy buscando...", lamentó.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Exteriores informaron de que la presidenta regional rechazó la seguridad que le ofreció el Gobierno de México de cara a su visita y tampoco trasladó "inquietud" en ningún momento durante la misma. Según estas fuentes, el equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid.

Esta actitud ha sido criticada por PSOE-M y Más Madrid, que se preguntaron por qué la presidenta madrileña se quedó en México tras suspender su viaje y su asistencia a los Premios Platino si "la perseguían los narcos" tildando su actitud de "vergüenza ajena".

"Ayuso buscaba dos cosas en este viaje. Dinamitar la relación bilateral entre México y España y pegarse unas vacaciones pagadas con dinero público. En lo primero ha fracasado estrepitosamente y solo se ha dejado en evidencia a sí misma y a la derecha mexicana", aseveró la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, cargó contra las "provocaciones e insultos" de Ayuso a México criticó que haya "mentido y acusado al Gobierno" para "justificar la cancelación" de su visita. "Supongo que en las cabezas pensantes que idearon ese viaje todo sonaría de hora boreal, pero se han pasado de frenada", lamentó.

De su lado, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, tildó de "esperpento internacional" el viaje institucional de la dirigente madrileña, que se convirtió en "una campaña electoral envuelta en polémicas, cancelaciones, victimismo y una absoluta falta de explicaciones a los madrileños". "Las preguntas son inevitables. ¿Cuánto dinero público están costando realmente estas campañas internacionales permanentes de la señora Ayuso?", lanzó.

Uno de las principales motivaciones de este viaje, que provocó que la presidenta se ausentara del último Pleno, son las relaciones empresariales, tal y como defendió el propio Ejecutivo madrileño. Será el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, el que lleve este tema a la Cámara, al preguntar a la presidenta madrileña sobre el impacto de la inversión extranjera en la región.

TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN SANITARIA

PSOE llevará a la Cámara la transparencia del Ejecutivo y Más Madrid volverá a hablar de la atención sanitaria en el sistema madrileño de salud. Vox, por su parte, preguntará por los planes que tiene el Gobierno para evitar la filiación de bandas de pandilleros entre los jóvenes.

Pasando a la preguntas al resto del Gobierno, la oposición preguntará por el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano de Madrid, la situación de la Atención Primaria, el Canal de Isabel II, el anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, las bandas juveniles o la discapacidad.

Posteriormente, se abordarán las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid y PSOE al Proyecto de Ley PL 4/26 RGEP 9740, de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública.

ESCUELAS INFANTILES, UNIVERSIDADES O NACIONALIDAD

Por último, se debatirán cinco Proposiciones No de Ley. El Grupo Parlamentario Vox pedirá que se modifique el Código Civil para establecer como causa de perdida de la nacionalidad española la condena firme por pertenencia a banda criminal y vincularla la expulsión del territorio nacional.

Más Madrid pedirá una auditoría de las actividades de la Comunidad en las que hayan estado implicados los distintos grupos empresariales partícipes de la colaboración público-privada en la sanidad, en especial el grupo Quirónsalud.

A nivel educativo, la formación pedirá crear un programa autonómico para garantizar los campamentos urbanos públicos gratuitos con personal de apoyo especializado y un plan de adaptación climática de centros educativos.

Por su parte, el PSOE pedirá a través de una PNL "suficiencia financiera" de las universidades públicas madrileñas con un incremento de la dotación presupuestaria de 600 millones de euros adicionales a ejecutar en el periodo 2026-2031.

En este sentido, pero en la Educación Infantil 0-3, los socialistas piden crear una red pública "coherente, planificada y comprensible" con plazas públicas, así como rechazar que la garantía del derecho a la Educación Infantil "dependa de la capacidad económica o de la voluntad política de cada ayuntamiento".