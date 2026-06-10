La creación de empresas en la Comunidad de Madrid cae un 8,8% en abril, con 2.537 sociedades

Archivo - La creación de empresas cayó un 2,9% en 2019, frente al alza del 2,1% de las disoluciones, según Iberinform - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid bajó un 8,87% en abril en tasa interanual con un total 2.537 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 710, un 43,4% más.

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 2.537 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 201,62 millones de euros, lo que supone un 140,19% más que en el mismo mes de hace un año (192,5 millones de capital desembolsado).

De las 710 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en la Comunidad de Madrid, 487 lo hicieron voluntariamente; 204 por fusión con otras sociedades y las otras 19 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 5,1% en Madrid en abril, hasta las 726 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 524,88 millones de euros, cifra un 4,4% inferior a la de abril del año anterior.

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023.

Con el descenso de abril, la constitución de empresas vuelve a terreno negativo después de haber encadenado tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades creció un 20,2% interanual, hasta los 513,1 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.399 euros, aumentó un 22,7% en relación a abril de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en abril se disolvieron 2.064 empresas, cifra un 24,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 69 sociedades cada día del mes de abril.