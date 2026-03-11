La creación de empresas en la Comunidad de Madrid sube un 8,6% en enero, con 2.483 sociedades

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Madrid subió un 8,6% en enero en tasa interanual con un total 2.483 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 1.109, un 3,5% menos.

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica. Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Madrid encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.483 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 111,17 millones de euros, lo que supone un 29,85% más que en el mismo mes de hace un año (110,72 millones de capital desembolsado).

De las 1.109 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en la Comunidad de Madrid, 981 lo hicieron voluntariamente; 117 por fusión con otras sociedades y las otras 11 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 6% en la región en enero, hasta las 1.068 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1.097,97 millones de euros, cifra un 5,1% inferior a la de enero del año anterior.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.